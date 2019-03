Finanztrends Video zu



Berlin (ots) -David McAllister (CDU), Leiter des Ausschusses für auswärtigeAngelegenheiten im Europaparlament, sieht nach der Ablehnung desnachgebesserten Brexit-Abkommens weiterhin das britische Parlament inder Pflicht. McAllister heute dazu auf dem Nachrichtensender WELT:"Das Austrittsabkommen steht. Das Austrittsabkommen ist mehr als18 Monate verhandelt worden. Und die Europäische Union ist bis an dieGrenze dessen gegangen, was wir bereit waren zu akzeptieren und waswir unseren Bürgern verkaufen können. Jetzt hat es in einerLast-Minute-Aktion am Montag nochmals ein Treffen zwischenJean-Claude Juncker und Theresa May gegeben, und die EuropäischeUnion hat nochmals klargestellt, dass wir diesen Backstop wirklichnur als Ultima Ratio wollen. Und dann schafft es diePremierministerin trotzdem nicht, dieses Abkommen in ihrer eigenenFraktion mehrheitsfähig zu machen. Ich sehe wirklich nicht, was dieEuropäische Union noch tun kann. Wir können die Probleme derbritischen Innenpolitik nicht lösen. Das muss das britische Parlamentjetzt alleine tun."Frei zur Verwendung ausschließlich bei Angabe der Quelle"Nachrichtensender WELT"Pressekontakt:Andreas ThiemannKommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4622andreas.thiemann@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell