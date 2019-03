Finanztrends Video zu



Berlin (ots) -Ska Keller, Europaabgeordnete der Grünen, äußerte sich heuteMorgen im Nachrichtensender WELT zur Situation nach der Ablehnung desnachgebesserten Brexit-Abkommens durch das britische Unterhaus:"Es ist in jedem Fall schwierig zu sehen, wie die britischeRegierung da noch rauskommen will. Das muss sie jetzt dringenderklären. Sie erwartet halt immer von der europäischen Seite, dass esirgendwelche Lösungsvorschläge gibt. Aber sie müssen halt sagen, wassie wollen. Und es scheint nicht so zu sein, dass es irgendeineMehrheit im britischen Parlament für irgendetwas gibt, nur gegen denVertrag. Okay, aber dann glaube ich ist es tatsächlich an der Zeit,dass die britische Regierung noch mal die Bevölkerung fragt, was siegenau will."Frei zur Verwendung ausschließlich bei Angabe der Quelle"Nachrichtensender WELT"Pressekontakt:Andreas ThiemannKommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4622andreas.thiemann@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell