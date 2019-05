Europa zwischen digitaler Selbstbestimmung und Massenüberwachung

Berlin (ots) - Schützt Europa unsere Grundrechte im Zeitalter derdigitalen Revolution oder höhlt die EU sie zunehmend aus? Diese Fragediskutieren der deutsche Künstler und Netzaktivist padeluun und derSpitzenkandidat der Piratenpartei zur Europawahl Dr. Patrick Breyeram 12. Mai in Berlin.Wann: 12.05.2019 von 11:00 bis 13:00 UhrWo: ART+COM, Kleiststraße 23-26, 10787Berlin"Europas Datenschutzgrundverordnung und Urteile gegenVorratsdatenspeicherung und Datenübermittlung finden weltweitBeachtung. Gleichzeitig werden aber eine biometrische Super-Datenbankund grenzüberschreitender Datenzugriff vorangetrieben,Lügendetektoren für Reisende erforscht und der Online-Datenschutzausgebremst.Mit Bürgerrechtler padeluun, Mitgründer und Vorstandsmitglied vonDigitalcourage [1], möchte ich einen Blick in die Zukunft desSchutzes unserer Privatsphäre in Europa wagen", erklärt Breyer.Die Matinée wird veranstaltet von Peira - Gesellschaft fürpolitisches Wagnis e.V. [2] und moderiert von Rainer Thiem.Quellen/Fußnoten:[1] Digitalcourage e.V.: https://digitalcourage.de/[2] Peira - Gesellschaft für politisches Wagnis e.V.:https://www.peira.org/Pressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell