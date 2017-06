Europa sagt Ja zum staatlichen Lotto in Deutschland / DLTB-Geschäftsführer treffen Vertreter der Europäischen Institutionen

Hamburg (ots) - Die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer desDeutschen Lotto und Totoblocks (DLTB) haben sich in dieser Woche inBrüssel mit Vertretern des Europäischen Parlaments, der EuropäischenKommission und weiteren politischen Entscheidungsträgern zu einempolitischen Informationsaustausch getroffen.Im Mittelpunkt der Gespräche mit den politischen Vertreternstanden der Deutsche Glücksspieländerungsstaatsvertrag (2.GlüÄndStV), der "Digitale Binnenmarkt" sowie Steuerdumping durchillegale Glücksspielanbieter innerhalb der EU."Die europäische Ebene spielt in Glücksspielfragen eine wichtigeRolle", erklärt der Federführer des DLTB, Torsten Meinberg. So hatsich die Europäische Kommission im Rahmen des aktuellenNotifizierungsverfahrens des 2. GlüÄndStV mit derGlücksspielregulierung in Deutschland beschäftigt."Die Vertreter des DLTB fanden in Brüssel sehr viel Zustimmung fürdas deutsche Lotteriemonopol und die am Gemeinwohl ausgerichteteRegulierung des Glücksspiels durch den Glücksspielstaatsvertrag",fasst Meinberg die Gespräche zusammen. Das staatlich organisierte,gemeinwohlorientierte Regulierungsmodell Deutschlands steht fürSicherheit, Qualität und Verantwortung und ist damit im Sinne desVerbrauchers. Ziel der staatlichen Lotteriegesellschaften ist nichtdie Gewinnmaximierung sondern die Förderung des Gemeinwohls, dieKanalisierung des Spieltriebs, Verbraucherschutz und dieSpielsuchtprävention."Anders als von kommerziellen Anbietern, insbesondere aus demOnlinebereich immer wieder behauptet, ist mit einemVertragsverletzungsverfahren gegen den GlüStV nicht zu rechnen",unterstreicht Meinberg.Als ein neues Instrument, um gegen illegale Anbieter im Bereichdes Glücksspiels vorzugehen, hat die EU jetzt auch Geo-Blockingausdrücklich erlaubt.Die EU stärkt dadurch die staatlichen Lotteriegesellschaften.In den Gesprächen hat der DLTB darauf gedrängt, dass die EUendlich den unfairen europäischen Steuerwettbewerb imGlücksspielmarkt einschränkt. "Glücksspiel-Anbieter, die ausSteueroasen wie Malta heraus auf dem deutschen Markt agieren, haltensich weder an deutsche Werbebeschränkungen noch an sonstigegesetzliche Vorgaben. Die sozialen Gefahren des Glücksspiels werdeneinseitig verlagert, während die Erträge in die Steueroasen fließenund dort privatisiert werden", kritisiert Meinberg. Verlierer seiendie Bürger, der Sport, wohltätige Einrichtungen und die vielenweiteren Empfänger der Lotterie-Erträge in Deutschland."Die Vertreter des Europäischen Parlaments stehen zu dem Prinzip,dass die Steuern dort zu entrichten sind, wo auch die Umsätze erzieltwerden", so Meinberg. "Der DLTB wertet dies als klares Bekenntnisgegen in Deutschland illegal operierende Glücksspielanbieter mit Sitzin Steueroasen wie Malta oder Gibraltar."Der DLTB-Federführer Meinberg zieht ein positives Fazit derGespräche in Brüssel: "Seit Jahren versuchen illegaleGlücksspielanbieter durch intensive Lobbyarbeit, denGlücksspielstaatsvertrag und das staatliche Lotteriemonopol in Fragezu stellen. Erfreulicherweise lassen sich die EU-Institutionen nichttäuschen und unterstützen weiterhin das gemeinwohlorientierte Prinzipder staatlichen Lotteriegesellschaften."Über den DLTB:Der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) ist die Gemeinschaft der16 selbstständigen Lotteriegesellschaften in den Bundesländern. LOTTOsteht für Glück auf der Basis von Verantwortung. Unser vorrangigesZiel ist es, das Spiel mit dem Glück zu ermöglichen, gleichzeitigaber präventiv die Entstehung von Spielsucht zu verhindern. Imstaatlichen Auftrag orientiert sich unser Handeln nicht amGewinnstreben, sondern ist vorrangig an der Förderung des Gemeinwohlsausgerichtet. Die Einsätze der Spielteilnehmer fließen zum weitüberwiegenden Teil an die Allgemeinheit zurück und finanzierenzahlreiche Projekte in den Bereichen Soziales, Kultur und Sport.Pressekontakt:Madeleine Göhring, Pressesprecherin für den Deutschen Lotto- undTotoblock,E-Mail: pressestelle@lotto-hh.de,Telefon: +49 (0)40 6 32 05 241Original-Content von: Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB), übermittelt durch news aktuell