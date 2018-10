"Europa muss das Internet erobern": Markus Breitenecker im großen Interview der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Was tun gegen Hass und Lügen im Netz: Markus Breitenecker,PULS 4 Gründer und Bestseller-Autor "Change the Game", imgroßen Interview mit der Frankfurter Allgemeinen.Wien (ots) - PULS 4 Infodirektorin und Journalistin CorinnaMilborn und ProSiebenSat.1 PULS 4 CEO Markus Breiteneckerveröffentlichen am 1. Juni 2018 ihren mittlerweile Bestseller "Changethe Game - Wie wir uns das Netz von Facebook und Google zurückerobern". Gestern, Sonntag, den 28. Oktober, steht MarkusBreitenecker dazu im großen Interview mit der Sonntagszeitung derFrankfurter Allgemeinen.Europa muss das Internet erobern - titelt die FAS gestern ausSeite 7 im Politikteil. Der Inhalt: Ein Interview mit MarkusBreitenecker.Dass Facebook Böses vorzuhaben plante, verneint Breitenecker,stellt aber klar: "Es braucht Vielfalt und Wettbewerb. Europa solltesich nicht den amerikanischen Konzernen unterwerfen sondern aufeigenen Füßen stehen."Breitenecker plädiert darauf, dass es für den Medienmarkt wichtigsei, alle Medien gleich zu behandeln, somit sollten auch für Youtubeund Facebook die selben Regulationen gelten: "YouTube und Facebooksind doch de facto Herausgeber von Medien. Facebook kann im Newsfeedbestimmen, welche Beiträge in welcher Reihenfolge erscheinen. (...)Die sozialen Medien machen das Gleiche wie klassische Medien, werdenaber als Plattformen behandelt, die nicht für ihre Inhalte haften."Teuer hergestellte Inhalte solle man den amerikanischenHauptkonkurrenten nicht einfach so schenken, so Breitenecker. ZumVorschlag eines neuen öffentlich-rechtlichen Auftrags: "Wir wollendas öffentlich-rechtliche System neu definieren, nämlich nicht mehrals Konkurrent der europäischen Verlage und privaten Sendern, sondernals Verbündete gegen die Silicon-Valley-Giganten."Kooperationen seien die Lösung, so Breitenecker, was aber nichtbedeute, dass es eine Einheitsredaktion geben solle, sondern diegemeinsame Infrastruktur im Vordergrund stünde: "Wir brauchen eigeneeuropäische digitale Medienprodukte. Wir wollen dadurchpublizistische Vielfalt ermöglichen - einen Wettbewerb aus guterInformation und Unterhaltung in Text, Video und Audio undgleichzeitig Schutz vor Missbrauch."Am Ende des Interviews stellt Breitenecker die Vision deutlichdar: "Wir wollen das Internet wieder von den Silicon-Valley-Monopolenzurückerobern und dadurch den Markt neu beleben."Das Interview in voller Länge: Franfurter AllgemeineSonntagszeitung, 28. Oktober 2018, Seite 7 - Politik.Rückfragehinweis:Cornelia Doma, MAHead of CommunicationTel. +43 / [0]1 / 368 77 66 - 2608E-Mail cornelia.doma@prosiebensat1puls4.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/18114/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH, übermittelt durch news aktuell