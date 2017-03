Europa muss Grenzen überwinden/ Bedford-Strohm zu Reformationskonferenz, Pop-Oratorium und Gesprächen in Brüssel

Hannover (ots) - Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche inDeutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, hat heutein Brüssel die europäischen Kirchen aufgerufen mit gemeinsamer Stimmewahrnehmbarer zu werden. "Reformatorische Tradition zu leben, mussimmer heißen, Grenzen zu überwinden und darf nie heißen, sich selbstins Zentrum zu stellen", sagte Bedford-Strohm bei einer hochrangigenKonferenz mit EU-Politikern und europäischen evangelischen leitendenGeistlichen im Europäischen Parlament. Das gelte gleichermaßen fürKirchen wie für Länder. Zugleich wies er auch auf die Bedeutung derÖkumene hin: "Luther wollte Christus neu ins Zentrum stellen, und daskönnen wir 500 Jahre nach der Reformation nur ökumenisch tun."Im Mittelpunkt der von der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen inEuropa (GEKE) und der Brüsseler EKD-Vertretung veranstalteten Tagungstand das Thema "500 Jahre Reformation: Europa gestalten -Veränderung wagen". Die Konferenz wurde von der für den Dialog mitReligions- und Weltanschauungsgemeinschaften zuständigen ErstenVize-Präsidentin des Europäischen Parlaments, Maired McGuiness, unddem Ersten Vize-Präsidenten der EU-Kommission, Frans-Timmermanns,eröffnet. Neben dem EKD-Ratsvorsitzenden, Heinrich Bedford- Strohm,berichteten u. a. auch der Generalsekretär der GEKE, Bischof MichaelBünker, die schwedische Erzbischöfin, Antje Jackelén, der ungarischeBischof Tamás Fabiny und der Moderator der italienischen Waldenser,Eugenio Bernardini, wie in ihren Kirchen das 500-jährigeReformationsjubiläum begangen wird und welche Impulse von derReformation noch heute ausgehen. Daneben wurde angesichts der vielenaktuellen europapolitischen Herausforderungen die Frage diskutiert,inwiefern das Erbe und die Errungenschaften der Reformation heutedazu beitragen können, notwendige politische Reformen anzugehen. DerVorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Europäischen Parlaments,David McAllister, selbst evangelischer Christ, unterstrich, dasEuropa unserer Tage brauche eine geistige Reformation.Zum Abschluss der Konferenz fand im Europäischen Parlament,veranstaltet von der EKD, der Kreativen Kirche und demEuropaabgeordneten Herbert Reul, unter großem Anklang derÖffentlichkeit die Aufführung des "Pop-Oratoriums Luther" über Lebenund Wirken des Reformators statt. Anschließend wurde die Delegationder europäischen evangelischen Kirchenführer unter der Leitung desRatsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm und Bischof Michael Bünkervon dem neu gewählten Präsidenten des Europäischen Parlaments,Antonio Tajani, empfangen.Hannover/Brüssel, 7. März 2017Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell