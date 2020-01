"Europa (er)leben und gestalten!": KMK-Präsidentin Hubig will Schüler/-innen für Europa begeistern

Frankfurt am Main (ots) - Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin, Dr.Stefanie Hubig, hat 2020 die KMK-Präsidentschaft übernommen. Am 27. März ist sieauf dem Forum Bildung im Rahmen der didacta - die Bildungsmesse in Stuttgart zuGast."Für das kommende KMK-Jahr habe ich das Motto 'Europa - (er)leben und gestalten'gewählt. Deutschland wird 2020 die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen. Noch niehaben wir so lange in Frieden und Freiheit gelebt. Ein freies, friedlichesEuropa ohne Grenzen ist aber keine Selbstverständlichkeit. Europa wird dieserTage in Frage gestellt, wird angegriffen. Ich möchte unsere Schülerinnen undSchüler wieder stärker für Europa, für seine Werte und das demokratischeMiteinander begeistern und ihnen die große Bedeutung für uns alle näherbringen.Sie sollen Europa erleben, leben und gestalten und so ihren ganz eigenen Zugangzur europäischen Idee finden können", so die rheinland-pfälzischeBildungsministerin und neue KMK-Präsidentin Dr. Stefanie Hubig (Quelle:http://ots.de/CbxVR5).Rheinland-Pfalz stellt 2020 zum siebten Mal die Präsidentin derKultusministerkonferenz. Hubig folgt im Amt auf den Hessischen KultusministerProf. Dr. R. Alexander Lorz.Veranstaltungshinweis:Freitag, 27. März 2020, 14.45 bis 15.45 UhrEuropa (er-)leben und gestaltenPodium mit Dr. Stefanie Hubig, Präsidentin der Kultusministerkonferenz,Ministerin für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz, Prof. Dr. Michael Piazolo,Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus, und Henning Vollrath,Schulleiter Johann-Joachim-Becher-Schule Speyer.Seit 75 Jahren leben wir nicht zuletzt dank des europäischen Gedankens inFrieden, Freiheit und Wohlstand. Die Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz2020 steht daher unter dem Motto "Europa (er-)leben und gestalten". Sieverbindet die Förderung der Erinnerungskultur und Demokratiebildung mit derStärkung des europäischen Miteinanders. Es gilt, Kindern und Jugendlichen denWert von Europa bewusst und erfahrbar zu machen, zum Beispiel durchSchulpartnerschaften und Förderung des europäischen Austausches.Moderation: Lothar Guckeisen, JournalistForum Bildung im Rahmen der didacta - die Bildungsmesse in Stuttgart, Halle 3,Stand 3E72.Der Verband Bildungsmedien bietet das Forum Bildung als ideeller Träger derdidacta 2020 als Service für die Besucher/-innen an. Die Teilnahme an derVeranstaltung ist im Rahmen des Messebesuchs kostenfrei und ohne Anmeldungmöglich.Weitere Informationen und Programmheft zum Download:https://www.bildungsmedien.de/fbDer Verband Bildungsmedien e. V. ist der führende Zusammenschlussprofessioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland. Seine Mitgliederentwickeln im Dialog mit Lehrenden und Lernenden didaktisch passgenaueLehrinhalte und Lernlösungen. Gerade im digitalen Zeitalter ermöglichenqualitätsgesicherte Bildungsmedien individuellen Bildungserfolg undgesellschaftliche Teilhabe. https://www.bildungsmedien.dePressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106895/4495009OTS: Verband Bildungsmedien e.V.Original-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuell