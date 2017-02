Europa im Treibsand außen- und innenpolitischer Turbulenzen / Horst Teltschik beim Forschungsinstitut Dialog der Zivilisationen in Berlin

Berlin (ots) - "Nationalismus heißt Krieg. Krieg ist nicht nurVergangenheit, sondern kann auch Zukunft sein", warnte der engeBerater Helmut Kohls und ehemalige Leiter der MünchnerSicherheitskonferenz Horst Teltschik anlässlich des Neujahrsempfangsdes Forschungsinstituts "Dialog der Zivilisationen" (DOC) in Berlin."Austausch, Dialog und Solidarität zwischen den europäischen Staatenfehlen in der gegenwärtigen Politik", so Teltschik weiter. Außer denvielen Krisenherden beunruhigten ihn solche Entwicklungen, dieanfänglich positiv wahrgenommen würden, letztlich aber negativeFolgen nach sich zögen. Der Arabische Frühling, der Einsatz deutscherTruppen in Afghanistan und die Rückkehr der Taliban seien nurBeispiele. Vor allem der Mittlere Osten und Syrien sei eineInteressensphäre, die aktuell neu abgesteckt werde. Europa aber droheals Mitspieler auszufallen, da die EU-Mitglieder sich auf nationaleInteressen konzentrierten, nicht auf das Sammeln gemeinsamer Kräfte.Horst Teltschik ist sich sicher: Die Wahl Donald Trumps zumUS-Präsidenten führe zu negativen Auswirkungen, ohne dass esüberhaupt konkrete Politikentscheidungen gebe. Allein die Tatsache,dass ein US-Präsident sich für den Brexit ausspreche, die NATO fürobsolet erkläre und gegen Freihandel und Migration sei, habe negativeBedeutung für die Einheit Europas. Die rechtspopulistischen undnationalistischen Parteien würden dadurch nur noch salonfähiger.Undenkbar sei bislang auch gewesen, dass sich europäische Regierungenwie jetzt in Polen für die nukleare Bewaffnung des Kontinentsausgesprochen hätten."Das zeigt, dass Europa ohne NATO-Unterstützung droht, eineNuklearmacht zu werden", erklärte Teltschik, "Staaten wie Luxemburg,Holland, Tschechien und Polen brauchen die Mitgliedschaft imNATO-Bündnis mit den USA und Deutschland - sie würden sich sonst vonDeutschland oder Russland bedroht fühlen." General Harald Kujat,Generalinspekteur der Bundeswehr a.D. und ehemaliger Vorsitzenderdes NATO-Militärausschusses, ergänzte, dass Verantwortung im Rahmender NATO nur gemeinsam wahrgenommen werden könne: "Deutschland unddie USA müssen eine NATO-Strategie auf der Basis von Partnership inLeadership entwickeln. Doch bevor Deutschland nicht weiß, wie esinternational agieren will, kann das nicht funktionieren."Horst Teltschik unterstrich, dass Angela Merkels über lange Jahrebetriebener Politikstil ohne eindeutige Ziele, Wegmarken und konkretepolitische Richtungsvorgaben eine konstruktive Innen- undAußenpolitik blockiere. Außerdem riskiere sie, dass die Menschen sichandere Orientierungspunkte suchten.Umso mehr befürwortete er die Initiative Russlands, die MinskerOSZE-Gruppe zu reaktivieren und so den Dialog und die Zusammenarbeitzu fördern. Die Europäische Union müsse hier mutiger werden und denDialog zu Russland suchen. Europa benötige eigene Initiativen undmüsse aktiver darangehen, seine weltweite Rolle zu stärken. Wenn esum den Dialog mit Trump gehe, müsse Europa eine einheitliche Positionformulieren und seine gemeinsamen Interessen beim Gipfel der G-20vertreten. "Bei der deutschen Einheit hat uns auch niemand geholfenund gefragt, ob wir sie wollen. Aber es gab einen innerenAntriebsmotor. Diese Antriebskraft müssen wir uns wieder aneignen",sagte Teltschik.Walter Schwimmer, ehemaliger Generalsekretär des Europarats,bediente sich abschließend der Treibsandmetapher: "Europa und wiralle stecken im Treibsand fest. Wir müssen versuchen, dortherauszukommen, und zwar allein. Niemand wird uns dabei helfen.Dessen müssen wir uns bewusst sein und an Kraft gewinnen."Das Forschungsinstitut "Dialog der Zivilisationen" (DOC) ist eineDenkfabrik mit Sitz in Berlin. Bei der Arbeit des Instituts geht esum Lösungsansätze für die zentralen Herausforderungen derinternationalen Gemeinschaft. Dahinter steht die Überzeugung, dassder offene, respektvolle und gleichberechtigte Dialog, vor allem derinterkulturelle Dialog, die grundlegende Voraussetzung ist für dasZusammenwirken und die gemeinsame Existenz der Zivilisationen.Pressekontakt:Agnieszka RzepkaPressereferentinTel: +49 030 209677900Dialogue of Civilizations Research InstituteFranzösische Str. 2310117 Berlinwww.doc-research.orgOriginal-Content von: Dialogue of Civilizations Research Institute, übermittelt durch news aktuell