Europa-SPD unterstützt höheres EU-Klimaziel

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der SPD-Europapolitiker Jo Leinen unterstützt Pläne zur Erhöhung des EU-Klimaziels.



Da die Erderwärmung schneller voranschreite, müsse auch die Klimapolitik an Tempo zulegen, erklärte Leinen am Dienstag. "Die Europäische Union sollte Schrittmacher beim internationalen Klimaschutz sein." Vor der nächsten UN-Klimakonferenz in Kattowitz sollte sie deshalb zusagen, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 45 Prozent zu reduzieren, meinte Leinen. Derzeit sind 40 Prozent avisiert. Vergleichsjahr ist 1990.

Die Anhebung des offiziellen Klimaziels hatte EU-Kommissar Miguel Arias Cañete vorgeschlagen. Im Oktober will der Spanier einen Beschluss der EU-Staaten erreichen. Nach Cañetes Berechnungen wird das neue Ziel erreicht, sofern die EU-Beschlüsse zum Energiesparen und zum Ausbau erneuerbarer Energien umgesetzt werden.

Die Grünen-Klimapolitikerin Lisa Badum begrüßte die Ankündigung, das Klimaziel "wenigstens etwas" anheben zu wollen, und forderte Unterstützung der Bundesregierung. Doch "leider werden auch 45 Prozent Reduktion nicht ausreichen, um die Klimakrise wirksam einzudämmen", mahnte die Bundestagsabgeordnete./vsr/DP/fba