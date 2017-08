Europa-Premiere: Wenn Autos sich gegenseitig vor Gefahren warnen (FOTO)

Aldenhoven (ots) -Das Auto ist des Deutschen liebster Freund: Fast 63 MillionenAutos, LKWs und Busse sind täglich auf den deutschen Straßenunterwegs. Doch entsprechend hoch sind auch die Unfallzahlen: Rund2,6 Millionen Mal hat es im vergangenen Jahr gekracht. Leider trotzmodernster Technik zu oft noch mit tödlichem Ausgang. Wenn AutosFußgänger auf der Straße schon dann erkennen, wenn sie für den Fahrernoch nicht sichtbar sind, kann das Leben retten. Im 5G Mobility Labtesten Vodafone, Automobilhersteller und -zulieferer sowie Forscherab sofort Technologien, die genau das möglich machen.Branchenübergreifend und unter Alltagsbedingungen wollen die Partnerden Straßenverkehr noch sicherer, komfortabler und effizientermachen. Dafür hat Vodafone das Aldenhoven Testing Center der RWTHAachen mit einem hochmodernen, frei konfigurierbarenMobilfunk-Testnetz ausgestattet. Das ist europaweit einmalig. Schonin naher Zukunft soll das Testnetz 5G mit Geschwindigkeiten von biszu 10 Gigabit sowie Latenzen von weniger als 10 Millisekundenbringen. Automobilbranche und Wissenschaftler können so variableMobilfunk-Szenarien im Straßenverkehr testen. LänderübergreifendeTechnologien oder Störfälle können nachgestellt werden. Autoskommunizieren dann miteinander, mit Fußgängern, mit Ampeln und mitder gesamten Verkehrsinfrastruktur. Sie schauen durch LKWs hindurchund über Bergkuppen hinweg, warnen sich in Echtzeit gegenseitig vorBlitzeis, Aquaplaning oder Unwettern und parken fahrerlos ein.Ministerpräsident Armin Laschet bei der Eröffnung des 5G MobilityLabs: "Wir wollen die Zukunft der vernetzten Mobilität ausNordrhein-Westfalen heraus gestalten. Die Digitalisierung hat für dieLandesregierung hohe Priorität. Deswegen wollen wir dieRahmenbedingungen schaffen für zusätzliche Investitionen in Höhe vonsieben Milliarden Euro für den digitalen Wandel. Zudem werden wir inden nächsten fünf Jahren eine 5G-Strategie gemeinsam mit Wirtschaftund Wissenschaft entwickeln. Das 5G Mobility Lab imkonzernunabhängigen Testcenter Aldenhoven ist ein Musterbeispiel fürangewandte Spitzenforschung made in Nordrhein-Westfalen und einhandfester Standortvorteil für die Automobilindustrie unseresLandes.""Unser 5G Mobility Lab ist die Werkstatt für den Straßenverkehrvon morgen. Mit Partnern aus allen Branchen bringen wir das vernetzteAuto der Zukunft hier schon heute auf die Straße", so VodafoneDeutschland CEO Hannes Ametsreiter. "Gemeinsam legen wir hier denGrundstein für eine Welt mit weniger Unfällen und ohne Stau. Autoswarnen sich dann per Mobilfunk in Echtzeit vor Gefahren oder regelndie Vorfahrt."Prof. Schmachtenberg, Rektor der RWTH Aachen: "Seit 2009 betreibenwir als RWTH Aachen mit dem Kreis Düren und der Unterstützung von EU,Bund und Land das Aldenhoven Testing Center. Mit der Einweihung desVodafone 5G Mobility Lab haben wir einen elementaren Bausteindazugewonnen. Gemeinsam mit der Industrie können wir so die sichere,komfortable und vernetzte Mobilität von Morgen entwickeln."Pressekontakt:Vodafone Kommunikation+49 211 533-5500presse@vodafone.comOriginal-Content von: Vodafone GmbH, übermittelt durch news aktuell