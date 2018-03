Europa-Abgeordneter Burkhard Balz durchstreift virtuelle Sphären (FOTO)

Auetal (ots) -Im Rahmen der gerade von Scanblue und Microsoft inAuetal/Schaumburg ausgerichteten Technology & Meeting Days 2018 wardas Mitglied des Europäischen Parlaments Burkhard Balz am Freitag zuGast bei der Scanblue Engineering AG - Technologie- undWeltmarktführer in der Produktvermarktung mittels Virtual Reality undAugmented Reality. Neben dem persönlichen Erleben der virtuellenWelten standen die gerade für rasant wachsende Mittelständler wieScanblue wichtigen Themen rund um die internationale Expansion inzahlreiche europäische Länder und nach Übersee auf dem Programm.Die vom TIME Magazine vor einiger Zeit getroffene Feststellung,dass Virtual Reality sämtliche Bereiche unseres Lebensrevolutionieren wird - sei es die Art zu leben, zu spielen oder zulernen, elektrisiert nicht nur Hersteller, Händler und Werber ausnahezu allen Branchen, sondern auch Politiker aus Berlin, Brüsseloder Straßburg. Inzwischen hat sich allenthalben herumgesprochen,dass die Digitalisierung sämtliche Wertschöpfungsketten undGeschäftsprozesse aller Wirtschaftsbereiche grundlegend verändernwird. Für die Vermarktung von Produkten bedeuten Virtual Reality undAugmented Reality sogar eine Art Urknall, da das "haptische"Produkterlebnis damit eine ganz neue Dimension erreicht.Wollen Politiker aus erster Hand erfahren, was heute dazuState-of-the-Art ist, begegnet man ihnen häufig bei Scanblue imbeschaulichen Auetal im Schaumburger Land. Ein typischer HiddenChampion zwischen Kühen, Pferden und sanften Hügeln, der aber aus derProvinz den Weltmarkt für hochscharfe, fotorealistische 3D-Scansphysischer Produkte dominiert.Burkhard Balz, Mitglied des Europäischen Parlaments, wollte selbsterleben, wie die Technologien von Scanblue sich gerade anschicken,die schöne, bunte Welt der Produktvermarktung auf den Kopf zustellen. Ausgerüstet mit den unterschiedlichsten 3D-Brillendurchschritt er unter anderem virtuelle Malls in den Metropolen derWelt, kehrte in einzelne VR-Läden ein, um spannende Produkte zubegutachten und ließ sich vom virtuell hinzugetretenen Fachberaterdes Händlers seiner Wahl die Vorzüge einzelner Produkten erläutern.Alles virtuell. Alles täuschend echt. Alles mit allen Sinnen.Neugierig auf technische Details erlebte Balz, wie dieScanblue-Tools AR App-Maker und VR Store-Maker es großen wie kleinenFirmen - aber vor allem auch Agenturen - ermöglichen, mit wenigenHandgriffen Produkte in AR und VR zu vermarkten. Alles stets rund umdas Scanblue-eigene Dateiformat SPX, das winzige Dateigrößen mitfotorealistischen Oberflächen unübertroffen vereint.Nach seinem Streifzug durch die neuen, virtuellen Sphärenkonstatierte der Europa-Abgeordnete Balz: "Nachdem ich jetzt mitallen Sinnen erleben konnte, mit welcher Innovationskraft undpersönlicher Energie familiengeführte Mittelständler ausNiedersachsen die Welt verändern, fühle ich mich darin bestätigt,dass Deutschland und Europa für die Zukunft gut aufgestellt sind."Nach der Tour durch Augmented Reality, Virtual Reality und dieCloud diskutierten der Europapolitiker und Norbert Zimmermann, derstets rastlose Unternehmer hinter Scanblue, noch ausgiebig über dieneuesten internationalen Entwicklungen und darüber, welche Chancendie Europäische Union für visionäre Mittelständler wie Zimmermannbereit hält.Über SCANBLUEScanblue - Weltweit unübertroffen in der 3D-Digitalisierungphysischer Produkte und deren Vermarktung via Augmented Reality,Virtual Reality und in 3D für Web und Shops. Durch die im Frühjahr2018 der Öffentlichkeit präsentierte Scanblue 3DCloud wird es fürjedes Business - gleich, ob Hersteller, Händler oder Agentur -möglich, den Kunden die eigenen Produkte mit minimalstem Aufwand inVR und AR buchstäblich "in die Hand" zu legen.Pressekontakt:Scanblue Engineering AGAltes Feld 22, 31749 Auetal/Schaumburghello@scanblue.comwww.scanblue.comPressekontakt:Dr.-Ing. Ulrich ClemensHead of Corporate Communicationsu.clemens@scanblue.comT +49-5752-3777-151T +49-5752-3777-0Original-Content von: Scanblue Engineering AG, übermittelt durch news aktuell