Europ Assistance ernennt Tim Schmidt zum Chief Sales Officer (CSO)

München (ots) - Tim Schmidt (33) hat die Leitung des RessortsVertrieb und Produkt der Europ Assistance Deutschland seit 1.11.2018übernommen. In seiner Position wird er die Themen Mobilität, Reise,Haus und Familie und Gesundheit der Europ Assistance Deutschlandführen und in ihren vertrieblichen Aktivitäten ausbauen. Mit derpersonellen Verstärkung in der neugeschaffenen Position unterstreichtEurop Assistance ihre Wachstumsambitionen.Der Betriebswirt und Wirtschaftspsychologe Tim Schmidt hat dievertriebliche Arbeit bei AWD als Versicherungsfachmann und Teamleitergelernt und sein Können in verschiedenen Positionen bei RolandAssistance und AXA unter Beweis gestellt. Zuletzt verantwortete erals Vertriebsleiter und Prokurist bei AXA Assistance Deutschland dieBereiche Business Development und Partner Management.Peter Georgi, Vorstandsvorsitzender der Europ AssistanceDeutschland freut sich auf die Zusammenarbeit: "Mit Tim Schmidtkonnten wir für diese entscheidende Position einen sehr erfahrenenVertriebsprofi mit viel Know-how aus der Assistance-Branche gewinnen.Er wird in seiner neuen Funktion Mitglied der Geschäftsleitung seinund gemeinsam mit seinem Team unsere ambitionierten Ziele am Marktumsetzen."Tim Schmidt zu seinen neuen Aufgaben bei der Europ AssistanceDeutschland: "Ich freue mich mit Europ Assistance zum Erfinder desAssistance Konzepts wechseln zu können und auf spannende, neueHerausforderungen in einem sehr agilen Marktumfeld. Wir werden dieWachstumsziele der Europ Assistance Gruppe mit bewährten sowieinnovativen Kooperationsansätzen in Zusammenarbeit mit den neuenKollegen in Angriff nehmen."Über die Europ Assistance GruppeDie Europ Assistance Gruppe wurde 1963 gegründet und ist Erfinderdes Assistance-Konzepts. Neben Reiseversicherungen,Gesundheitsdienstleistungen und Schutzbriefversicherungen bietet sieinnovative Assistanceprodukte an, um Privat- und Firmenkundenmaßgeschneiderte Lösungen in Notfällen und im Alltag zu liefern - 24Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Europ Assistance (konsolidierterUmsatz 2017: EUR 1,591 Mrd.) ist ein 100%-iges Tochterunternehmen derGENERALI Gruppe und deckt über 200 Länder mit ihren Services ab. DieGruppe ist international mit 7.530 Mitarbeitern vertreten. 2017beantwortete die Europ Assistance Gruppe ca. 34 Millionen Anrufe undhat 10 Millionen Einsätze in 200 Ländern durchgeführt. Das weltweiteNetzwerk der Europ Assistance, bestehend aus medizinischemFachpersonal und 750.000 zertifizierten Partnern, wird in 37Einsatzzentralen rund um die Welt von kompetenten Einsatzbetreuernkoordiniert.