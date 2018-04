Euronics setzt auf die digitalen VUSION Preisschilder von SES-imagotag für Deutschland (VIDEO)

Berlin (ots) -SES-imagotag (Euronext: SESL, FR0010282822), Spezialist fürdigitale Lösungen im stationären Handel und Weltmarktführer beivernetzten digitalen Preisschildern, hat einen Vertrag mit demführenden Elektronikhändler Euronics unterzeichnet. Durch den Einsatzdigitaler und automatischer Lösungen wird das Kundenerlebnisverbessert und die betriebliche Effizienz erhöht.Euronics ist die führende Consumer Electronics Gruppe imWirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) mit mehr als8.800 Filialen in über 35 Ländern. Bei den Geschäften in Deutschlandentschied sich Euronics für die neue VUSION Serie - die kürzlicheingeführten hochmodernen digitalen Preisschilder von SES-imagotag -insbesondere aufgrund des wegweisenden Designs (Red Dot Award 2018),der Display-Auflösung und der einfachen Integration.Euronics Deutschland hat mit SES-imagotag einen Rahmenvertraggeschlossen, nach dem über 100 Geschäfte ihre klassischenPapieretiketten durch die intelligenten VUSION Preisschilder ersetzenwerden. Die Installation der ersten Shops hat bereits begonnen, undder Roll-out in den übrigen Stores ist für diesen Sommer geplant.Thierry Gadou, Chairman und CEO SES-imagotag, erklärt dazu:"Unsere jüngst gelaunchte VUSION Lösung wurde erneut von einerstarken Einzelhandelskette zum sofortigen Rollout in ihren Storesausgewählt. Die Entscheidung von Euronics basiert auf dem Design undden technischen Qualitäten von VUSION - einfach zu installieren,modular, interaktiv verknüpft mit Kunden und Mitarbeitern. Dasbestätigt die klare Führungsposition des SES-imagotagProduktportfolios aufgrund unserer Investitionen in Forschung undEntwicklung."Über SES-imagotagSeit 25 Jahren ist SES-imagotag der starke Partner desEinzelhandels bei der Einführung von digitaler Technologie im Shop.SES-imagotag ist Weltmarktführer im Bereich digitaler Preisschilder(electronic shelf labels / ESL) und bei der elektronischenPreisanpassung. Das Unternehmen entwickelt eine ganzheitliche"Internet-of-Things" (IoT) Plattform, die dem Handel ein Gesamtpaketvon grundlegenden Dienstleistungen zur Verfügung stellt. Die Lösungenaus dem Hause SES-imagotag ermöglichen den Einzelhändlern unteranderem: die gegenseitige Verknüpfung und Digitalisierung derstationären Geschäfte miteinander; die Automatisierung von Prozessenmit geringem Mehrwert; die Steigerung der wirtschaftlichen Effizienz;mehr Servicequalität und Information für die Kunden; fehlerfreieKundeninformationen durch ständigen Abgleich der Warenverfügbarkeit;die Vermeidung von Ausverkauf und Abfall; ein serviceorientiertesOmnichannel Angebot, das Kundenbindung schafft und auch dieErwartungen der anspruchsvollen Konsumenten voll erfüllt.www.ses-imagotag.comSES-imagotag ist an der Euronext[TM] Paris, Compartment B,notiert. Code: SESL - ISIN-Code: FR0010282822 - Reuters: SESL.PA -Bloomberg: SESLPressekontakt:Pressekontakt Deutschland:Matthias TrenkleTel.: +49 (0)179 52 311 47matthias.trenkle@ses-imagotag.comOriginal-Content von: SES-imagotag, übermittelt durch news aktuell