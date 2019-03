Euronet Tochter epay führt Geschenkkartenlösung für ABOUT YOU in Europa ein (FOTO)

Finanztrends Video zu



Martinsried/ München (ots) -Der Anbieter von Zahlungsabwicklungen und Prepaid-Möglichkeitenentwickelt als neuen Wachstumstreiber für das Fashion-Tech-Start-Upein Geschenkkartensystem für den ABOUT YOU Webshop in siebeneuropäischen Ländern und den Drittvertrieb im stationärenEinzelhandel in DeutschlandZum neuen Jahr setzt der Fashion-Online-Shop ABOUT YOU seinenWachstumskurs mit einem neuen Geschenkkartensystem fort, das vomPartner epay realisiert wird. Es beinhaltet zum einen dieGeschenkkartenlösung mit flexibel wählbaren Wertstufen von 10 bis 150Euro für den Webshop in Deutschland, Österreich, Schweiz,Niederlande, Belgien, Tschechien und Polen. Zum anderen integriertder Experte für elektronischen Zahlungsverkehr ABOUT YOU seit Februar2019 in sein Netzwerk der größten Handelsketten. Dadurch profitiertder Fashion-Online-Shop in Form einer haptischen Geschenkkarte mitFestwert von 25 Euro und einem variablen Wert von 15 bis 150 Euro vonder neuen Sichtbarkeit im Handel und kann damit weitere Marktsegmenteerschließen."Wir sind der einzige Anbieter, der sowohl die technische Lösungals auch eine flächendeckende Distribution in Europa gewährleistet",beschreibt Stephan Heintz, Director Issuing epay dieWertschöpfungskette des Unternehmens. Diese beinhaltet die Beratungund Konzeption, die Implementierung im Webshop, Produktion undVertrieb im Handel, die Autorisierung der Geschenkkartencodes und derZahlungsabwicklung in den firmeneigenen, zertifizierten Rechenzentrenbis hin zum täglichen Support und den Reportings.ABOUT YOU erschließt neue Potenziale mit haptischer Geschenkkarteim stationären HandelDurch die Einführung von Geschenkkarten und die Nutzung desPortfolios von epay kann das Unternehmen neue Kundengruppenerschließen und neue Wege im Omnichannel-Marketing beschreiten. Mitder Nutzung der Geschenkkartenlösung für den Onlinevertrieb sowie imstationären Handel, stehen ABOUT YOU die ganze on- und offlineProduktpalette und Vermarktungsoptionen wie Couponing,Produkt-Bundles bis hin zu White-Label-Lösungen zur Verfügung."Darüber hinaus ist nach unseren Erfahrungen ein Fashion-Gutscheinein klassisches Geschenk, bei dem der Beschenkte häufig mehr als dasKartenguthaben im Online-Store umsetzt", erklärt der Direktor Issuingvon epay die zusätzlichen Umsatzchancen für dasFashion-Tech-Start-Up. Die zahlreichen Handelspartner desFullservice-Anbieters profitieren ebenfalls von dem attraktivenNeuzuwachs im Bereich Fashion in ihrem Geschenkkarten-Sortiment.epay erweitert eigenes Fashionportfolio und weltweiteVermarktungsoptionen für ABOUT YOUStarke Marken mit starken Handelspartnern zusammenzubringen, istVision und zugleich Kernkompetenz des Unternehmens, das zumBörsenkonzern Euronet Worldwide, Inc. gehört. Dabei greift es aufsolides und zugleich stark wachsendes Fashion-Knowhow aus derZusammenarbeit mit international bekannten Designermarken undführenden Online-Shops sowie Modekaufhausketten zurück. Allein imletzten Jahr verzeichnete das Unternehmen von Januar bis Dezember imGutscheinkartensegment Fashion eine Umsatzsteigerung von 62 Prozentbezogen auf den umgesetzten Nennwert des Gutscheines. Weitere Kundenaus der Modeindustrie werden in den kommenden Monaten folgen. Auchfür diese werden im Konzernverbund alle Dienstleistungsangebotezusammengeführt, damit der Partner alles aus einer Hand erhält: Dastechnische Setup zum Betrieb eines Gutscheinkartensystems für das on-und offline Geschäft, die Vertriebsplattform an bis zu 719.000Point-of-Sale Terminals im Handel weltweit sowie die internationaleB2B-Vermarktung über Loyaltyprogramme über die Schwester cadooz.Über ABOUT YOUABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafftein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Indem derOnline-Shop sich dem individuellen Stil jedes Kunden anpasst,entsteht ein für alle Kunden eigener Shop, der nur relevante Produkteund Outfitvorschläge anzeigt. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokusund dadurch unendlich viele verschiedene Persönlichkeiten, die ihrenAusdruck durch Mode finden und dabei von ABOUT YOU unterstütztwerden. Neben der vielseitigen Inspiration, finden Frauen und Männerzwischen 18 und 49 Jahren auf aboutyou.de und in der ABOUT YOU Appein Sortiment mit mehr als 200.000 Artikeln von über 1.000 Marken.ABOUT YOU ist mit mehr als 11 Millionen monatlich aktiven Usern eineder größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. DasFashion-Tech-Unternehmen erwirtschaftete 2017/18 einen Umsatz in Höhevon 283 Millionen Euro, für das laufende Geschäftsjahr wird einUmsatz in Höhe von 450-480 Millionen Euro erwartet, das entsprichteinem jährlichen Transaktionsvolumen von mehr als 1,6 MilliardenEuro. Mit einer Unternehmensbewertung von mehr als einer MilliardeUS-Dollar gilt ABOUT YOU als das erste Unicorn aus Hamburg. Die ABOUTYOU GmbH wurde 2014 als Tochterunternehmen der Otto Group gegründetund ist heute Teil des Konzern-Portfolios. Zum Management-Teamgehören die Mehrfachgründer und Digitalexperten Tarek Müller (30,Marketing & Brands) und Sebastian Betz (28, Tech & Product) sowie derehemalige Roland Berger-Stratege Hannes Wiese (37, Operations &Finance).Über epayepay ist ein weltweit führender Full-Service-Dienstleister fürZahlungs- und Prepaid-Lösungen und wickelte 1,15 MilliardenTransaktionen 2018 ab. epay hat ein umfassendes Händlernetz mit719.000 Point-of-Sale Terminals in 45 Ländern aufgebaut, um bekannteMarken mit Verbrauchern auf der ganzen Welt zu verbinden. DasUnternehmen verfügt über ein Portfolio an Geschenkkarten (Prepaid-,Closed-Loop- und Geschenkkarten), Unternehmensanreizen undZahlungslösungen (Kartenakzeptanz, Terminals, E-Commerce, Mobile undInternet of Payment) für den Omnichannel-Handel und bietet seineDienstleistungen dank seiner eigenen Kassenintegrationssoftware an.epay ist ein Segment von Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), einin Kansas ansässiges Unternehmen, das 2018 einen Umsatz von 2,5Milliarden Dollar erzielte, 7.100 Mitarbeiter beschäftigt und Kundenin 165 Ländern bedient.Pressekontakt:Jana WeisshauptPR & Communicationsepay - transact Elektronische Zahlungssysteme GmbHFraunhoferstr. 10D-82152 Martinsried+49 89 899643-499j.weisshaupt@epay.dewww.epay.deOriginal-Content von: epay - transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH, übermittelt durch news aktuell