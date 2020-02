Euromoney Institutional InvestorDas gibt’s ja gar nicht, ?

Euromoney Institutional Investor, ein Unternehmen aus dem Markt "Telekommunikationsdienste", notiert aktuell (Stand 12:25 Uhr) mit 1224.67 GBP stark im Plus (+1.05 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Euromoney Institutional Investor auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Euromoney Institutional Investor-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 2 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (1250 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 3,14 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1212 GBP), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Euromoney Institutional Investor eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Dividende: Derzeit schüttet Euromoney Institutional Investor nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche . Der Unterschied beträgt 0,1 Prozentpunkte (2,71 % gegenüber 2,81 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Euromoney Institutional Investor konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Euromoney Institutional Investor auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.