Euromicron folgt mit dieser Übernahme einem klaren Kalkül!

Euromicron verdient sein Geld mit dem „Internet der Dinge“, einem der vermutlich wichtigsten Boommärkte der nahen Zukunft. Um das Geschäft zu stärken, erwarb das Unternehmen nun eine Anteilsmehrheit am Dienstleister Koramis, der auf IT-Sicherheit spezialisiert ist.

Cybersecurity ein Schlüsselthema in der Industrie

Euromicron folgt dabei einem klaren Kalkül. Man will nach Möglichkeit die gesamte Wertschöpfungskette im Internet der Dinge bedienen. Vorstandsmitglied Jürgen Hansjosten kommentierte die Entscheidung wie folgt: „IT-Sicherheit ist in der Industrie mittlerweile ein allgegenwärtiges Thema und wird zukünftig noch weiter an Relevanz gewinnen. In den letzten zwei Jahren lag unser Augenmerk auf der intensiven Reorganisation und strategischen Neupositionierung der gesamten euromicron Gruppe auf den IoT-Zukunftsmarkt. Jetzt erweitern wir mit dem Zukauf unser Portfolio gezielt um komplementäre Lösungen und Technologien. Mit KORAMIS können wir unseren Kunden heute individuelle und sichere Gesamtlösungen für Prozess- und Betriebsnetze aus einer Hand bieten. Das ist ein echter Wettbewerbsvorteil und wird unserer IoT-Geschäft vor dem Hintergrund des neuen IT-Sicherheitsgesetzes noch einmal einen Schritt voranbringen.“

Euromicron erwartet sich dabei wichtige Impulse aufgrund einer veränderten Gesetzgebung. Das neue IT-Sicherheitsgesetz erhöht für viele Konzerne die Anforderungen für das firmeneigene Sicherheitsnetzwerk. Um die Vorgaben umzusetzen, braucht es Spezialisten, welche die Standards bedienen können. Da kommt dann die Euromicron ins Spiel. Vorteil für den Konzern: Über diese Dienstleistung lassen sich weitere Kontakte zur Industrie knüpfen, mittels derer sich dann auch Lösungen für Internet der Dinge verkaufen lassen.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

