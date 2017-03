Euromicron: Wie wird die Aktie nach den Zahlen bewertet?

Lieber Leser,

das auf Netzwerke spezialisierte Unternehmen Euromicron hat seinen Geschäftsbericht für das abgelaufene Jahr vorgelegt. Daraus ging hervor, dass das Unternehmen einen Rückgang bei den Umsätzen von 5,69 % verzeichnete. Auch beim EBITDA wurde ein Rückgang von 13,8 auf 13,2 Mio. Euro verzeichnet. Der Jahresfehlbetrag konnte jedoch um 4,5 % verringert werden, von -13,3 auf -12,7 Mio. Euro. Damit reduziert sich auch das Ergebnis je Aktie von -1,85 Euro in 2015 auf -1,76 Euro in 2016. Das aktuelle KGV beträgt somit -4,09.

Historisches KGV und Industrie-KGV

Ein negatives KGV wird des Öfteren als Bewertungskennzahl nicht herangezogen. Es wird schlicht und ergreifend ausgelassen. Das ist leider gerade in der historischen Betrachtung falsch. Es muss zwingend in die Berechnung des Median-KGV rein, um eine adäquate, zeitgerechte Bewertung zu ermöglichen. Das historische Median-KGV für Euromicron, in der Betrachtung seit 2009, beträgt 6,69. Zum Vergleich: Das historische durchschnittliche arithmetische KGV liegt bei -7,74. Das Industrie Median-KGV liegt derzeit bei 23,2. Der langfristige Marktdurchschnitt bei 15-17.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.