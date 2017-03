Euromicron: Der Verkauf!

Liebe Leser,

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Euromicron, denn der Geschäftsbereich Telekommunikation wurde an Ostertag verkauft. Rainer Lenzen hat sich in der letzten Woche angeschaut was es damit auf sich hat.

Division abgestoßen! Laut der Systemhaus-Tochter der Euromicron AG, wird die Division komplett von der Ostertag-Gruppe übernommen, zu der auch die Ostertag Solutions AG gehört. Sämtliche Vermögensgegenstände sowie alle Lager- und Logistikaktivitäten sowie Kunden- und Arbeitsverhältnisse gehen an den neuen Besitzer über. Dies schließt die mehr als 70 Beschäftigten in Deutschland an 8 Standorten ein.

Keine Details! Einzelheiten über die Vereinbarung gab es zwar nicht, doch es heißt, dass beide Vertragsparteien auch künftig „im beiderseitigen Interesse partnerschaftlich eng zusammenarbeiten“.

Die Gründe! Marc Lützenkirchen, der Geschäftsführer von Euromicron Deutschland, nannte folgende Gründe für die Veräußerung: „Die Telekommunikationsbranche durchlebt seit Jahren eine starke Konsolidierung. Wer auf dem TK-Markt erfolgreich sein und ein angemessenes Wachstum generieren will, muss sich nahezu ausschließlich auf dieses Segment konzentrieren und massive Investitionen tätigen.“

Die Pläne! Weil sich Euromicron als eines der führenden Systemhäuser in Deutschland im Markt des Internet of Things (IoT) auf den Bereich Intelligente Gebäudetechnologie konzentrieren will, hat man sich von dem Geschäftsbereich Telekommunikation getrennt.

Gehen die Pläne von Euromoicron so auf und kann das Unternehmen mit dieser Vorgehensweise den Weg in die Zukunft erfolgreich beschreiten? Wir halten Sie informiert.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.