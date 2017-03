Euromicron: Dieser alte Zopf musste nun dran glauben!

Liebe Leser,

Euromicron Deutschland verkauft den Geschäftsbereich Telekommunikation an Ostertag. Wie die Systemhaus-Tochter der Euromicron AG mitteilte, wird die Division komplett von der Ostertag-Gruppe, zu der auch die Ostertag Solutions AG gehört, übernommen. Demnach gehen sämtliche Vermögensgegenstände an den neuen Eigentümer über. Das schließt alle Lager- und Logistikaktivitäten sowie Kunden- und Arbeitsverhältnisse des veräußerten Geschäftsbereichs von Euromicron Deutschland ein und umfasst die mehr als 70 Beschäftigten an 8 Standorten ein.

„Der Vollzug des Kaufvertrages ist von der Erfüllung von Bedingungen abhängig. Zu Einzelheiten der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart“, schreibt Euromicron in der Unternehmensmitteilung. Beide Vertragsparteien wollen demnach auch künftig „im beiderseitigen Interesse partnerschaftlich eng zusammenarbeiten“.

Fokus auf das Kerngeschäft

Der Geschäftsführer von Euromicron Deutschland, Marc Lützenkirchen, nannte in der Mittelung folgende Gründe für die Veräußerung: „Die Telekommunikationsbranche durchlebt seit Jahren eine starke Konsolidierung. Wer auf dem TK-Markt erfolgreich sein und ein angemessenes Wachstum generieren will, muss sich nahezu ausschließlich auf dieses Segment konzentrieren und massive Investitionen tätigen.“ Euromicron Deutschland wolle sich hingegen als eines der führenden Systemhäuser in Deutschland im aussichtsreichen Markt Internet of Things (IoT) „auf unser Kerngeschäft im Bereich Intelligente Gebäudetechnologie konzentrieren“. Die nun erfolgte Trennung von der Division Geschäftsbereich Telekommunikation runde diese Strategie ab.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.