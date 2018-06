Eurojackpot noch immer nicht geknackt / Weiterhin die Chance auf 90 Millionen (FOTO)

Helsinki/Münster (ots) -Noch eine weitere Woche spielen, gespannt bleiben, mitfiebern undhoffentlich Glück haben - das können alle Eurojackpot-Fans. Denn derMega-Jackpot der Lotterie ist auch bei der Ziehung am heutigenFreitagabend (22. Juni) nicht geknackt worden. Die Gewinnzahlen 16,24, 33, 35 und 43 sowie die beiden Eurozahlen 6 und 7 hatte keinSpielteilnehmer in dieser Kombination vorausgesagt.Die 90 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse bleiben somitweiterhin unangetastet und können frühestens nächste Woche ihreAbnehmer finden. Seit sage und schreibe fünf Wochen stand der Jackpotschon bei der Maximalsumme - mit der Fortführung dieser Phase geht esjetzt in die sechste Woche. Und schon bei fünf Wochen war bereits einRekord zu vermelden: Seitdem es 2012 mit Eurojackpot losging, ist derJackpot noch nie so lange stehengeblieben!Auch wenn der größte Topf heute nicht geleert werden konnte,produziert Eurojackpot auch in dieser Woche wieder reichlich neueGewinner und Millionäre: Der Jackpot der Gewinnklasse 2 kann aninsgesamt 11 Spielteilnehmer ausgeschüttet werden, die jeweils einenAnteil von 2.173.407,10 Euro erhalten. Sie kommen ausBaden-Württemberg (2x), Bayern, Hessen, Niedersachsen (2x),Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Slowenien, Schweden undFinnland.Insbesondere für Schweden eine tolle Nachricht an diesem"Midsommar"-Wochenende, wie die Skandinavier die längsten undhellsten Tage des Jahres nennen. Einen höheren Gewinn als heute hates für sie beim Eurojackpot noch nicht gegeben.Axel Weber, Sprecher von Eurojackpot, sagt: "Wir fiebern mit allenSpielteilnehmern mit und freuen uns trotz des stabilen Jackpots überdie zahlreichen Tipper, die jede Woche Groß- und Millionengewinneeinstreichen dürfen. Bei der Ziehung am nächsten Freitag wartenallein in der Gewinnklasse 2 wieder 24 Millionen auf Europa."Der Eurojackpot ist seit Start der Lotterie im Jahr 2012 zumfünften Mal auf die maximale Höhe angewachsen. Im Mai 2015 undOktober 2016 erzielten Spielteilnehmer aus Tschechien und Deutschland(Baden-Württemberg) jeweils Rekord-Gewinne von 90 Millionen Euro. ZumJahreswechsel 2016/17 stand der Jackpot ebenfalls beim Höchstbetrag.Gleich fünf Eurojackpot-Spieler teilten sich die 90 Millionen underhielten pro Person 18 Millionen Euro. Zuletzt war der Eurojackpotim Februar 2018 auf 90 Millionen angewachsen. Hier gewann eineTippgemeinschaft aus Finnland.Bis kommenden Freitag (29. Juni 2018) können Tipps in allenLotto-Annahmestellen und unter www.eurojackpot.de abgegeben werden.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deeurojackpot.spiegel.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell