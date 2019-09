Eurojackpot-Millionär aus NRW / Spielteilnehmer aus Ostwestfalen gewinnt rund 1,6 Millionen Euro (FOTO)

Münster (ots) -Die letzte Ziehung der Lotterie Eurojackpot im Monat Septemberwird ein Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen nicht so schnellvergessen: Mit den Zahlen 21, 24, 26, 34 und 47 sowie mit einer derbeiden Eurozahlen 4 und 6 geht ein Millionengewinn in den KreisLippe.Der glückliche Gewinner ist damit der einzige Spielteilnehmer, derdie zweite Gewinnklasse treffen konnte. Eine weitere richtigeEurozahl und der Ostwestfale hätte den Jackpot im obersten Gewinnranggetroffen. So freut er sich nun immerhin über 1.624.893,10 Euro.Seinen Glückstipp hatte der neue Millionär in einerWestLotto-Annahmestelle abgegeben. Für einen Spieleinsatz von 12,50Euro hatte er sechs Spielreihen per Quicktipp (Zufallsgenerator) aufdie Eurojackpot-Ziehung am letzten Freitag getippt.Neben dem neuen Eurojackpot-Millionär gab es am zurückliegendenWochenende weitere Großgewinner in Nordrhein-Westfalen. Bei derZiehung am Samstag (28. September) konnte ein Spielteilnehmer dieerste Gewinnklasse bei der Zusatzlotterie SUPER 6 treffen. EinFußballfan aus dem Raum Duisburg räumte bei der TOTO 13erErgebniswette ab. Der mit einer WestLotto-Karte abgegebene Glückstippbedeutet eine Gewinnsumme von 102.303,20 Euro.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell