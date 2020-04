Eurojackpot: 90 Millionen bleiben stehen (FOTO)

Münster (ots) - Der 90 Millionen Euro-Jackpot ist weiterhin zu haben: Seit inzwischen neun Ziehungen ist die höchste Gewinnklasse von Eurojackpot nicht geknackt worden. Aber aller guten Dinge sind bekanntlich drei: Vielleicht klappt es daher am kommenden Freitag (17. April) - dann enthält die Gewinnklasse 1 dreimal hintereinander 90 Millionen Euro.Bei der Ziehung am heutigen Freitagabend (10. April) wurden aber immerhin vier Spielteilnehmer zu Multi-Millionären. Sie haben ihre Tipps in Brandenburg, Hessen, Finnland und der Slowakei abgegeben und erhalten in der Gewinnklasse 2 jeweils 5.202.243,10 Euro, da sie von sieben notwendigen Gewinnzahlen sechs richtig hatten. Die Gewinnzahlen der Ziehung lauten: 2-7-8-43-50 mit den beiden Eurozahlen 2 und 3 (Angaben ohne Gewähr).Für die kommende Ziehung ist nicht nur die Gewinnklasse 1 mit 90 Millionen prall gefüllt, auch in der Gewinnklasse 2 geht es schon wieder um etwa 20 Millionen Euro. Während in der Gewinnklasse 1 die Chance auf den Treffer bei 1:95 Millionen liegt, beträgt die Gewinnchance im zweiten Gewinnrang rund 1:6 Millionen.Für die Ziehung am nächsten Freitag (17. April) können Kunden unter www.eurojackpot.de mitspielen sowie ihren Tipp in allen geöffneten Lotto-Annahmestellen im Bundesgebiet abgeben.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/107909/4569278OTS: EurojackpotOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell