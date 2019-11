Eurofins Scientific: Faktencheck!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Eurofins Scientific, die im Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 04.11.2019, 15:13 Uhr, an ihrer Heimatbörse EN Paris mit 459.8 EUR.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Eurofins Scientific wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Eurofins Scientific auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 43,05 liegt Eurofins Scientific über dem Branchendurchschnitt (42 Prozent). Die Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" weist einen Wert von 30,33 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Eurofins Scientific-Aktie ein Durchschnitt von 391,15 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 456,4 EUR (+16,68 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (430,61 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+5,99 Prozent Abweichung). Die Eurofins Scientific-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Eurofins Scientific erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.