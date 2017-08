Eurofins Pharma Bioanalytical Services führt wissenschaftlichen Consulting-Service ein

Dienstleistung zur Unterstützung von Sponsoren aus dem Pharma- undBiotech-Bereich in Sachen Bioanalytik für große MoleküleSt. Charles, Missouri (ots/PRNewswire) - Eurofins PharmaBioanalytical Services, ein führender Anbieter vonBioanalytik-Testdienstleistungen im Bereich der großen Moleküle, gabheute bekannt, dass es seine Labor-Dienstleistungen erweitern undBeratung für Kunden anbieten wird, die Fachwissen und Erfahrung inder Durchführung von auf großen Wirkstoffmolekülen basierendenpräklinischen und klinischen Studien benötigen.https://www.eurofins.com/biopharma-services/bioanalysis/consultingDas Consulting-Programm von Eurofins Pharma Bioanalytical Servicesumfasst fachkundige Beratung für bioanalytische Assay-Entwicklung undgeeignete Assay-Validierung, einschließlich Problemlösungen fürlaufende bioanalytische Assay-Projekte im Bereich der großenMoleküle. Unsere Experten führen zudem Präqualifikations-Auditsdurch, die gewährleisten, dass bioanalytische Methoden, Prozesse undDaten die seitens der Aufsichtsbehörden gestellten Anforderungenerfüllen."Unsere Hauptstärke liegt in unserem technischen Fachwissen,insbesondere was das GLP-konforme Testen großer Moleküle über diverseArten von analytischen Plattformen hinweg betrifft. UnsereFähigkeiten werden zudem durch unser Fachwissen in Sachen Qualitätund regulatorische Verfahren untermauert, da wir auf über 15 JahreErfahrung im Bereich dieser spezifischen Test-Dienstleistungenzurückblicken können. Wir widmen uns den Bedürfnissen von Kunden mitSchwerpunkt auf dem Design von Bioanalytik-Programmen für großeMoleküle", sagte Christina Shasserre, Senior Vice President beiEurofins Pharma Discovery and Bioanalytical Services. "Mit unseremumfangreichen wissenschaftlichen und technischen Fachwissen sowieunserem Know-how im Bereich der regulatorischen Verfahren für Studienin den USA und in der EU, gepaart mit unserer weltweiten Präsenz, istunser Beratungsteam auf einzigartige Art und Weise dazu qualifiziert,unseren Kunden zuverlässige Dienstleistungen anzubieten, denen sievertrauen können."Eurofins Pharma Bioanalytical Services kann zur Entwicklung einesumfassenden Bioanalytik-Programms für Ihre auf großen Molekülenbasierende Arzneimittel-Entwicklung beitragen. Unser Ziel ist es,Sie genau dann zu unterstützen, wenn Sie diese zusätzliche Hilfe fürIhre Methoden und Daten benötigen.Bitte kontaktieren Sie uns(http://www.eurofins.com/biopharma-services/bioanalysis/contact-us/)Über Eurofins Pharma Bioanalytical Services - Weltführer imBereich der Bioanalytik für große MoleküleEurofins Bioanalytical Services ist ein führendesAuftragsforschungsinstitut, das sich auf Bioanalytik für großeMoleküle sowie Biomarker spezialisiert und seit seiner Gründung 2003aktiv die wachsenden Bedürfnisse von Unternehmen im Bereich derBiotherapeutika- und Biosimilar-Entwicklung unterstützt.In unseren hochmodernen Testeinrichtungen in Oxford,Großbritannien und St. Charles, USA entwickeln, transferieren undvalidieren wir großmolekulare PK-, ADA- und Biomarker-Assays, die aufdie Spezifikationen unserer Kunden zugeschnitten sind. Zudem bietenwir eine umfassende Auflistung an zuvor erprobten und aufjahrzehntelanger Erfahrung beruhender Assays an. Mit unserenbranchenführenden Leistungen unterstützen wir Einzelstudien bis hinzu großen multinationalen Phase-III-Studien. Wir haben die Kapazität,variable Probenmengen und große Volumina zu handhaben, um dieBedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.Logo - http://mma.prnewswire.com/media/428083/Eurofins_Bioanalytical_Services_Logo.jpgPressekontakt:Kristy Galkowskibioanalyticalservices@eurofins.comOriginal-Content von: Eurofins Bioanalytical Services, übermittelt durch news aktuell