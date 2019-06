Eurobond-Sales und CommneX starten Partnerschaft für digitale Kommunalfinanzen / Kunden profitieren von kombinierten Geschäftsfeldern und der digitalen Transformation des Public-Finance-Sektors

München/Düsseldorf (ots) - Der Vermittler von Geld- undKapitalmarktprodukten Eurobond-Sales AG und der Online MarktplatzCommneX für den Public-Finance-Sektor und Kommunalfinanzen starteneine strategische Partnerschaft. Die Kooperationspartner kombinierenihre jeweiligen, sich ergänzenden Geschäftsfelder, um die digitaleTransformation im kommunalen Finanzmarkt voranzutreiben und dasProduktangebot zu erweitern."Mit der Kooperation treiben wir als einer der renommiertestenGeld- und Kapitalmarkthändler im deutschsprachigen Raum die digitaleTransformation voran und stellen uns in unseren Geschäftsfeldernzukunftsweisend auf", sagt André Rütten, Vorstand bei Eurobond-Sales.Im Rahmen der Partnerschaft wird die analoge Finanzvermittlung vonEurobond-Sales mit den digitalen Lösungen von CommneX ergänzt undkombiniert. Die Kunden können dabei auf eine größere Reichweite durchden Zusammenschluss beider Partner zurückgreifen. Zudem überführendie beiden Unternehmen den öffentlichen Finanzmarkt mit seinenProzessen gemeinsam in das digitale Zeitalter.Mit der Kooperation verbinden sich einer der etabliertestenanalogen Finanzvermittler mit einem führenden Online-Marktplatz imöffentlichen Finanzmarkt. "Digitalisierung statt Disruption ist diegrundlegende Strategie bei CommneX, und dies spiegelt sich in derneuen Partnerschaft mit Eurobond-Sales wider", führen Carl v. Halemund Friedrich v. Jagow als Geschäftsführer bei CommneX aus."Eurobond-Sales ist unser idealer Partner für eine gemeinsameDigitalisierung dieses Finanzmarktes und einen weiteren Ausbau desProduktangebots." Neben Netzwerk, Erfahrung und Kompetenzen hebenEurobond-Sales und CommneX insbesondere die strategischen Potenzialeder Kooperation hervor. Beide Partner sprechen mittlerweileöffentliche Kunden und Finanzinstitutionen im gesamtendeutschsprachigen Raum sowie im europäischen Ausland an. DieProduktangebote decken nahezu sämtliche Bedürfnisse des Marktes ab,sowohl im Kredit- als auch im Anlagebereich, und zwar egal ob einfachoder komplex strukturiert.Über die Eurobond Sales AG - www.eurobond-sales.deDie Eurobond-Sales AG gehört seit 1999 zu den renommiertestenFinanzdienstleistern für festverzinsliche Geld- undKapitalmarktprodukte im deutschsprachigen Raum und vermitteltFinanzgeschäfte zwischen rein institutionellen Partnern. DasDienstleistungsangebot der Gesellschaft richtet sich an inländischeund an in europäischen Staaten ansässige institutionelle Kunden,Gebietskörperschaften sowie Banken. Die Produktpalette umfasstTermingelder, Kommunaldarlehen, Schuldscheindarlehen der öffentlichenHand, öffentlich-rechtlicher Institute, der Sparkassen, derGenossenschafts- und Geschäftsbanken als auch Sparkassenbriefe,Sparbriefe, Genussscheine, Anleihen verschiedenster Ausstattungen undEmittenten Gruppen, Wertpapierpensionsgeschäfte und Wertpapierleihe.Neben der Erlaubnis als Finanzdienstleister (gem. § 1 a Abs. 1 + 2KWG), ist die Gesellschaft in zwölf weiteren europäischen Ländernaufsichtsrechtlich zugelassen.Über CommneX - www.commnex.deCommneX ist der unabhängige digitale Marktplatz für denFinanzierungs- und Einlagebedarf der öffentlichen Hand inDeutschland, Österreich und den Niederlanden. Das FinTech-Unternehmenmit Sitz in München wurde 2016 von den beiden GeschäftsführernFriedrich v. Jagow und Carl v. Halem gegründet. Seit dem Frühjahr2017 online, führt CommneX auf der digitalen Ausschreibungs- undVermittlungsplattform Finanzprojekte von Kommunen, anderenöffentlich-rechtlichen Körperschaften und kommunalnahen Unternehmenmit Finanzpartnern wie Banken, Versicherungen und institutionellenInvestoren zusammen. Als zentraler Online-Marktplatz eröffnet CommneXdadurch etablierten wie auch neuen Marktteilnehmern einen direktenund effizienten Zugang zum gesamten kommunalen Kredit- undAnlagemarkt in Deutschland und Österreich.Pressekontakt:Arne StuhrThöring & StuhrKommunikationsberatungMittelweg 14220148 Hamburg+49 (0)40 207 6969 83+49 (0) 177 305 5194Arne.Stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: CommneX GmbH, übermittelt durch news aktuell