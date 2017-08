Eurobike präsentiert Neuheiten und Zahlen zur Fahrradbranche

FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Rund 1400 Aussteller zeigen auf der diesjährigen Eurobike die Neuheiten und Trends der Branche - etwa aus dem Bereich der E-Mobilität oder zum Thema Lastenräder.



Los geht die Messe am Mittwoch (30. August). Bereits am Dienstag (11.00 Uhr) wollen der Zweirad-Industrie-Verband und die Messe-Veranstalter Zahlen zur Marktlage präsentieren: Wie viele Räder wurden in Deutschland verkauft, wie hoch ist der Umsatz der Branche?

Insgesamt läuft die Eurobike in Friedrichshafen vier Tage lang. Die ersten drei Tage sind ausschließlich fürs Fachpublikum gedacht, am letzten Messetag wird die Schau für alle anderen Interessierten geöffnet. Die Veranstalter rechnen insgesamt mit rund 60 000 Besuchern./kst/DP/edh