Eurobike: Praktisches für die Radsaison 2019 (FOTO)

Göttingen (ots) -Ein Reifen mit der Seele eines Turnschuhs, ein Anhänger für großeHunde, ein schlüsselloses Schloss, ein Rucksack mit interessanterÖffnungstechnik und ein Radhelm mit Winterkit: Derpressedienst-fahrrad zeigt ungewöhnliches neues Fahrradzubehör fürdie Saison 2019.Nie mehr pumpen"Nie mehr aufpumpen", so lautet das Motto beim neuen"Airless"-System (84,90 Euro pro Laufrad) vom ReifenspezialistenSchwalbe. Anstatt eines Fahrradschlauches wird ein Airless Tube ausexpandiertem, thermoplastischem Polyurethan eingesetzt, das intausenden kleinen Kügelchen angeordnet ist und sich etwa wie einLuftdruck von 3,5 Bar fährt. Das Material wird auch in Sohlen vonLaufschuhen verwendet, wo es nicht nur federnd wirkt, sondern auchEnergie zurückgewinnen soll. Luftlos heißt auch: absolutpannensicher. Für den Einbau werden ein spezielles Montagegerät sowieein spezieller Airless-Reifen benötigt.Eine Sänfte für HundeDamit auch große Vierbeiner auf längere Touren mitkommen können,bietet Anhängerspezialist Croozer den neuen "Dog XL" (799 Euro) an.Der Anhänger ist so konzipiert, dass tierische Mitfahrer mit einerSchulterhöhe bis 70 Zentimeter ausreichend Platz finden. Der Einstiegam Heck ist besonders niedrig gehalten. Das ermöglicht eineneinfachen Zustieg für junge, kranke oder ältere Hunde. Front undOberseite des Anhängers lassen sich für luftiges Vergnügen öffnen,aber auch wetterfest verschließen.Schloss per App bedienenMit dem neuen Bügelschloss "770A SmartX" (ab 199,95 Euro)ermöglicht Sicherheitsspezialist Abus das schlüssellose Öffnen undSchließen eines Fahrradschlosses per Smartphone. Der Nutzer muss dazueinzig die passende Abus-App installiert haben und kann überBluetooth das Schloss bedienen. Mechanisch entspricht der U-Bügel demhöchsten Abus-Sicherheitslevel für Fahrradschlösser. Zusätzlich ister mit einer Alarmfunktion ausgestattet, die im Falle einesDiebstahlversuchs einen Warnton mit 100 Dezibel Lautstärke abgibt.Ein Rucksack für SportreisendeEin neu entwickeltes Öffnungssystem macht den "Atrack" (ab 179,99Euro) von Ortlieb zur Kombination aus Reisetasche und vollwertigemOutdoor-Rucksack. Ein großer, wasserdichter Reißverschluss lässt denauf der Front liegenden Rucksack wie eine Reisetasche öffnen undermöglicht einen Schnellzugriff. Spezielles Zubehör wie zweiverschiedene Helmbefestigungen oder die Verwendung einer Trinkblasemachen den Rucksack auch für Radsportler interessant. Er wird in dreiFarben und drei Größen angeboten.Winterkit für den FahrradhelmSchutz nicht nur im Falle eines Sturzes, sondern auch vor Kältebietet der neue Fahrradhelm "Scraper 3.0" (ab 49,95 Euro) von Abus.Eine anclipbare, wärmend gepolsterte Ohrenpartie schützt bei demHalbschalenhelm Ohren und Nacken vor kalten Temperaturen. SogenannteVent Cover verschließen die Lüftungsschlitze und lassen die kalteLuft draußen. Das Winterkit ist separat erhältlich oder imLieferumfang des Helmes "Scraper 3.0 Era" (89,95 Euro) bereitsenthalten. Ursprünglich als BMX- und Skate-Helm entwickelt, findetder Helm durch seine praktischen Features immer mehr Freunde unterStadtradlern.