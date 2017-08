Eurobike: Elektrifiziert ins Fahrradjahr 2018 starten (FOTO)

Göttingen (ots) -Das E-Bike bleibt das nicht aufzuhaltende Zugpferd derFahrradbranche - vor allem bei Alltagsrädern. Dazu gehört auch eindifferenziertes Zubehör. Der pressedienst-fahrrad wirft dreiSchlaglichter auf Trends der täglichen E-Mobilität.Komfortabler AlltagsbegleiterEine neue Generation Alltags- und Touren-E-Bikes stelltPedelec-Pionier Flyer aus der Schweiz vor: Das "Upstreet5" istdurchweg neu konzipiert und integriert den exklusiv bei Flyererhältlichen Mittelmotor von Panasonic in den Rahmenmittelpunkt undden Akku in das Unterrohr. Das macht eine schlanke Silhouette undermöglicht am Tiefeinsteiger viel Fußfreiheit zum Durchsteigen.Komfort bietet das Upstreet5 mit 55 Millimeter breiten Reifen undeiner Luftfedergabel mit 75 Millimeter Federweg. Das E-Bike ist indrei Rahmenformen ab 3.199 Euro erhältlich.Silberpfeil für ÜberallMit dem neuen "Sinus iX 11 Urban" (2.999 Euro) präsentiert Winoraaus Schweinfurt ein modern designtes E-Bike für den täglichenGebrauch. Der Rahmen wirkt dabei wie aus einem Guss: Der neuePowertube-Akku von Bosch ist ins Unterrohr integriert und harmoniertbei Design und Funktion mit dem Motor Bosch Performance CX. Dezentintegriert sind auch die Beleuchtungselemente: Das Rücklicht am kaumForm gebenden Gepäckträger und der Frontscheinwerfer am Lenker. DasiX 11 steht ab Herbst 2017 in den Läden.Richtig sitzen auf dem E-BikeEin neuer Sattel für E-Bikes findet sich im 2018er-Katalog desHerstellers Selle Royal: der "E-Zone" für 89,90 Euro. Auf Basis einerNutzerstudie entwickelt soll er als erster Sattel die tatsächlichenBedürfnisse der Fahrer in puncto Sicherheit und Komfort verbessern.Zum Komfort gehört einerseits das Sitzen - drei Sitzzonen mitGelschichten verteilen die Sitzlast, die Form vereinfacht lautHersteller das Auf- und Absteigen. Ein robuster Griff unter demSattel lässt zweitens die meist schwereren E-Räder komfortablerbewegen. Zur Sicherheit soll die "Acceleration Control" genannte Formmit kurzer Nase und hochgezogener Heckpartie beitragen.Pressekontakt:pressedienst-fahrrad GmbHOrtelsburger Str. 737083 GöttingenGermanyt: +49-(0)551/900 33 77-0f: +49-(0)551/900 33 77-11m: +49-(0)171/41 55 331e: info@pd-f.dew: www.pd-f.deOriginal-Content von: pressedienst-fahrrad gmbh, übermittelt durch news aktuell