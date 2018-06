Eurobike: 2019er-Neuheiten für Mountainbiker (FOTO)

Göttingen (ots) -Eine junge Fahrradmarke, elektrifizierte Spaßgeräte, verbesserteFederungstechniken und eine Profi-Übersetzung für jedermann: Derpressedienst-fahrrad zeigt ausgewählte Mountainbike-Neuheiten für dieFahrradsaison 2019.Mountainbikes für JugendlicheDie neue Fahrradmarke Eightshot entwickelt Mountainbikes speziellfür junge Biker. Ein Beispiel ist das "X-Coady 24 SL", ein MTB fürKinder ab etwa acht Jahren. Zu den besonders durchdachten Detailszählen eine angepasste Kurbellänge und ein geringer Abstand derPedale, was ein ergonomisches Pedalieren ermöglicht. 2,1 Zoll breiteReifen auf 24-Zoll-Laufrädern bieten im Gelände Traktion, Dämpfungund Kontrolle. Das MTB wiegt unter zehn Kilogramm und kostet 379Euro.Extra-Power für den BergBeim E-Fully "Sduro Fullseven LT 6.0" (3.799 Euro) verbaut Haibikeals einer der ersten Hersteller die neue Intube-Akku-Lösung vonYamaha. Der 500-Wattstunden-Akku gehört zu den kompaktesten am Marktund ist komplett in das Unterrohr integriert. Auf dem Unterrohr kannüber das patentierte Modular Rail System verschiedenes Zubehör (z. B.Trinkflasche, Rahmentasche) einfach in den Rahmen geklickt werden.Das E-Mountainbike kommt mit einem Federweg von 150 Millimetern und27,5-Zoll-Laufrädern in Plus-Breite.Federnd auf einem BeinDie einbeinige Federgabel "Lefty Ocho" ist die achte Generationder auffälligen Vorderradfederung von Cannondale. Bei derNeuentwicklung verzichtet der US-Hersteller auf die zweiteGabelbrücke, was spektakulär aussieht und auch Gewicht einspart.Zudem wird ein branchenübliches "Tapered"-Steuerrohr verwendet; somitist die Nutzung der einbeinigen Gabel mit 100 Millimetern Federwegnicht mehr auf Cannondale-Räder beschränkt. Dazu punktet die Leftydurch ein neues Innenleben mit hoher Seitensteifigkeit und einemgeschmeidigen Ansprechverhalten selbst bei starken seitlichenBelastungen. Die Lefty Ocho gibt es bislang am neuenCannondale-Hardtail F-Si ab 2.799 Euro.Sensible Gabel für Enduro-FahrerMit der "Lyrik RC2" (1.109 Euro) zeigt FederungsspezialistRockshox eine neue Enduro-Gabel mit Federwegen zwischen 150 und 180Millimetern. Die neue Debon-Air-Luftfeder soll laut Hersteller fürein sensibles Ansprechverhalten sorgen, da die Reibung in derLuftfeder bis zu 80 Prozent verringert wurde. Die neueRC-Dämpferkartusche ermöglicht eine individuelle Einstellung durchgetrennte High- und Low-Speed-Dämpfung. So kann die Gabel auf diejeweiligen Bedürfnisse passend abgestimmt werden.Zwölf Gänge für alleSeine Zwölf-Gang-Technologie bietet Sram ab sofort mit der "NXEagle" (ab 410 Euro) auch für Einsteiger-Mountainbikes an. An derKurbel findet sich dabei nur ein Kettenblatt, die zwölf Gänge werdeneinzig am Hinterrad geschaltet. Mit der neuen Schaltgruppe hat Sramunter anderem die Nachrüstung älterer Räder im Blick: Die Kassettepasst auf alle Hinterradnaben aus der vergangenen Acht-, Neun- undZehn-Gang-Ära. Die neue Gruppe rundet nun das Eagle-Ecosystempreislich nach unten ab.Pressekontakt:pressedienst-fahrrad GmbHOrtelsburger Str. 737083 GöttingenGermanyt: +49-(0)551/900 33 77-0f: +49-(0)551/900 33 77-11m: +49-(0)171/41 55 331e: info@pd-f.dew: www.pd-f.deOriginal-Content von: pressedienst-fahrrad gmbh, übermittelt durch news aktuell