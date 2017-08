Eurobike: 2018er-Neuheiten für die tägliche Freude am Rad (FOTO)

Göttingen (ots) -Im täglichen Gebrauch in der Stadt bedarf es praktischer Lösungen.Dazu zählt ein wartungsarmes Fahrrad genauso wie eine sinnvolleAbsicherungsmöglichkeit. Der pressedienst-fahrrad gibt einenÜberblick über die Trends im täglichen Stadtverkehr.Genügsamer RappeZuverlässigkeit ist der Hauptgedanke hinter dem Modell "SuperFlight" (1.899 Euro) von Stevens aus Hamburg. Folgerichtig bekommtdie 2018er-Version des Alltags- und Tourenrads statt einer Ketteeinen Carbon-Antriebsriemen von Gates verpasst, der quasiwartungsfrei ist und das Rad leiser und sauberer macht. In Einheitmit der Elf-Gang-Nabenschaltung, dem Nabendynamo und den komplett imRahmen verlegten Leitungen entsteht laut Hersteller einRundum-sorglos-Fahrrad, das auf vielen Kilometer zuverlässig Spaß amRadfahren bereiten soll.[EMBARGO 30.08.2017] Intelligente Alarmanlage fürs RadAb Dezember 2017 ist eine Neuheit vom Sicherheitsspezialisten Abuserhältlich: das "Bordo Alarm 6000A" mit integrierter Alarmfunktion(139,95 Euro). Zusätzlich zur hohen mechanischen Sicherheit ist daskompakt transportierbare Faltschloss mit einer 3D-Bewegungssensorikausgerüstet, die zwischen Anschließen und Diebstahl unterscheidenkann und in letzterem Falle einen 100 Dezibel lauten Alarm auslöst.Eine "intelligente Transportposition" verhindert das Auslösen desAlarms bei holprigen Fahrten. Kern des Schlosses ist derAbus-Plus-Zylinder, der hohe Sicherheit vor Manipulation bietet undz. B. gleichschließende Systeme ermöglicht. [EMBARGO 30.08.2017]Der schlaue Weg zum neuen RadImmer beliebter werden alternative Möglichkeiten, ein Neurad zuerwerben. Neben dem Kauf bietet sich die Variante Dienstfahrrad an,bei der Angestellte ein Rad über ihren Arbeitgeber beziehen können.Ähnlich wie beim Dienstwagen wird auch das Dienstrad nach derEin-Prozent-Regel versteuert. Inzwischen bieten mehr als 4.800Arbeitgeber in Deutschland ihren Mitarbeitern das markenunabhängigeJobrad-Konzept an. Tendenz steigend, denn Unternehmen haben erkannt,dass sie damit an Image und Attraktivität gewinnen und gleichzeitigdie Umwelt entlasten. Kunden, die sich Diensträder aussuchen, wählenin der Regel teurere Modelle als bei einem Direktkauf, was auch denHandel freut.Pressekontakt:pressedienst-fahrrad GmbHOrtelsburger Str. 737083 GöttingenGermanyt: +49-(0)551/900 33 77-0f: +49-(0)551/900 33 77-11m: +49-(0)171/41 55 331e: info@pd-f.dew: www.pd-f.deOriginal-Content von: pressedienst-fahrrad gmbh, übermittelt durch news aktuell