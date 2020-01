Eurobahn-Streik: Tarifparteien treffen sich zu Sondierungsgespräch

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Im Streik bei der Eurobahn gibt es für die seit Wochen unter Zugausfällen leidenden Kunden zumindest wieder ein wenig Hoffnung auf ein Ende des Arbeitskampfes.



Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und die Eurobahn-Mutter Keolis treffen sich am Montag (11.30 Uhr) zu neuen Sondierungsgesprächen. Der Streik soll laut EVG aber vorläufig weitergehen. Zum Ferienende in NRW kündigte die Eurobahn wegen des Arbeitskampfes sogar weitere Einschränkungen im Bahnangebot an.

Tatsächlich schienen die Verhandlungspositionen beider Seiten zunächst noch weit voneinander entfernt zu liegen. Die EVG fordert für die Beschäftigten 7,5 Prozent mehr Geld, Zeitguthabenkonten sowie eine betriebliche Altersvorsorge./rea/DP/he