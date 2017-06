Ein Euro mehr Stundenlohn? - Tarifverhandlungen im Berliner Einzelhandel

BERLIN (dpa-AFX) - Für die Beschäftigten im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg werden neue Tarife ausgehandelt.



Die erste Verhandlungsrunde beginnt am Dienstag in Berlin, wie die Gewerkschaft Verdi am Montag ankündigte. Sie fordert unter anderem eine Stundenlohnerhöhung um einen Euro. Eine Verkäuferin in Brandenburg und im Osten Berlins verdiene derzeit knapp 15 Euro, im Westen der Hauptstadt 15,20 Euro. Lagerarbeiter bekämen etwa 13 Euro. Die Gewerkschaft fordert auch bessere Ausbildungsvergütungen.

Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, zeigte sich optimistisch, dass man auf sachlicher Ebene in den Gesprächen mit Verdi Kompromisse finden werde. Zugleich betonte er, dass der Einzelhandel gerade auf dem Land zu kämpfen habe und dort die Situation nicht so gut sei wie in großen Städten.

In Brandenburg und Berlin waren im Jahr 2016 laut Gewerkschaft insgesamt 231 000 Menschen in der Einzelhandelsbranche beschäftigt, davon in Berlin annähernd 150 000./rin/DP/he