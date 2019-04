Euro jetzt dauerhaft unter 1,13: Rast die Währung in die Tiefe?

Lieber Leser,

es sieht ja grundsätzlich so aus, als sei die Euro-Zone in einer Dauerkrise. Wir alle sehen allerdings auch, dass es mit dem „Crash“ offenbar noch etwas dauern kann. Der Euro jedoch scheint nach den jüngsten Daten offenbar schon zusammen zu brechen. Die Kurse fallen und fallen in den vergangenen Tagen. Ist der persönliche Eindruck richtig? Und was folgt daraus für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kai Rademacher.