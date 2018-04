Euro drei Jahre nach Mindestkurs-Aus fast wieder bei 1,20 Franken

Zürich (awp) - In den letzten Tagen hat der Euro-Franken-Kurs die Schwelle von 1,19 überschritten. Der Franken hat sich also soweit abgeschwächt, dass die Marke von 1,20 Franken pro Euro wieder in Griffnähe scheint. Seit Januar 2015, als die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihren Mindestkurs von 1,20 Franken pro Euro aufhob, hat die Schweizer Währung diese nie mehr erreicht. Eine Kombination verschiedener ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten.