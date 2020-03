Euro am Sonntag: Bestnote für exklusiven Online-Autokredit bei CHECK24

München (ots) -- Kredite24 überzeugt mit dem besten Kreditangebot aller Anbieter- Über 300 CHECK24-Experten beraten bei Fragen rund um den digitalenKreditabschlussEinen der besten Online-Autokredite gibt es exklusiv bei CHECK24. Zu diesemErgebnis kommt das Deutsche Kundeninstitut (DKI) im Auftrag von Euro amSonntag.* Die Tester haben Autokredite von zehn Anbietern unter die Lupegenommen und die "Konditionen", das "Kreditangebot" und den "Kundenservice"überprüft. In der Gesamtwertung erhielt Kredite24 die Bestnote "sehr gut" undist - wie auch im vergangenen Jahr - unter den Top drei platziert. DiesesAngebot ist bei keinem anderen Vergleichsportal erhältlich.In der Kategorie "Kreditangebot" belegte Kredite24 den Spitzenplatz (96,5Punkte). Hier bewertete das DKI den Leistungsumfang der Online-Autokredite.Dieser umfasst die Laufzeiten, die Höhe der Kreditsummen und die Flexibilitätwährend der Laufzeit. Zudem überzeugten die bonitätsabhängigen Zinsen vonKredite24. Kunden mit guter Bonität erhalten demnach "Topkonditionen, diediejenigen aller anderen Wettbewerber [...] schlagen" , so das Urteil derTester.Bei Verbraucherfragen zu Autokrediten unterstützen mehr als 300 KreditexpertenpersönlichVerbraucher, die Fragen zu einem Autokredit haben, erhalten bei über 300CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung perTelefon oder E-Mail. Im Kreditcenter haben Kunden ihre Darlehen im Blick, könnenneue Anfragen starten und das passende Angebot digital abschließen.Mit dem SmartAntrag bietet CHECK24 einen volldigitalen Kreditantrag. Dadurchentfallen 70 Prozent der Kundendateneingaben. Der sogenannte digitale Kontoblickübernimmt mithilfe künstlicher Intelligenz die notwendigen Daten aus demGirokonto des Antragstellers. Das reduziert das Risiko einer Kreditablehnungdurch Fehleingaben.*Quelle: Euro am Sonntag, Ausgabe 09/20, 7.3.2020, Kinderleicht zum neuen Auto,S. 70-74Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kundensparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehrals 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern fürDSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt undAutoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehrals 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzungder CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an siebenTagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sichCHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterienfür Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principlesfor Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz,die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit undKundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/73164/4543609OTS: CHECK24 GmbHOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell