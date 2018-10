Euro/USD: Kurze Pause vor der Megarallye?

Der Euro (Euro/USD) hat seine Anhänger im Verlauf der zurückliegenden Woche noch einmal einer harten Probe unterzogen. Die kleine Korrektur hatte ich bereits in meiner jüngsten Ausgabe so prognostiziert, sodass sich der Überraschungseffekt in relativ engen Grenzen halten dürfte. Aufgrund bestimmter Aspekte sehe ich keine Veranlassung mein bisheriges Szenario zu verändern, auch wenn es rein regeltechnisch zu rechtfertigen wäre. Auch langfristig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.