Euro/USD: Goldgräberstimmung macht sich breit!

Dem Euro (Euro/USD; ISIN: EU0009652759) hat an den letzten Handelstagen die Kraft gefehlt, sich nachhaltig in Richtung 1.22 $ zu schrauben. Stattdessen musste die europäische Leitwährung eine kleine aber nicht minder interessante Korrektur über sich ergehen lassen. Ob sich dadurch auch die mittelfristigen Avancen signifikant eingetrübt haben, ist zu bezweifeln. Denn nach wie vor halte ich an meiner länger- und langfristigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.