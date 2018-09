Der Euro: Spaltpilz Europas

Itzehoe (ots) - Das Jahr 1998. Die Wechselkurse für den Eurowerden festgelegt. Nach dieser Rechnung geht die Gemeinschaftswährungin ihr drittes Jahrzehnt. Aber wird sie es überstehen? Vieles deuteauf eine Zerreißprobe in den kommenden Jahren hin, sagt JörgWiechmann, Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC). Das kannböse Folgen für Sparer haben - doch er hat einen Ausweg parat.Im ersten Euro-Jahrzehnt habe in Südeuropa Partystimmunggeherrscht, so Wiechmann. Deutlich sinkende Zinsen, billiges Geld,davon sei kräftig Gebrauch gemacht worden. "So entstand derSchuldenberg, der Italien & Co. heute drückt." Dabei habe es Gründedafür gegeben, dass Zins und Inflation vor der Euro-Einführung imSüden höher waren als in Mittel- und Nordeuropa. "Die im Urlaubgeliebte Siesta- und Dolce-Vita-Mentalität führt nun einmal auchwirtschaftlich und damit am Zins- und Kapitalmarkt zu anderenErgebnissen als deutsches Pflichtbewusstsein und schwäbischeSparsamkeit", stellt Wiechmann fest.Doch der Euro habe unterschiedliche Kulturen in ein einheitlichesKorsett pressen wollen - das könne nicht funktionieren. Deshalb zeigedas Konzept deutliche Risse, und die nächste Erschütterung stehebevor, wenn die neue italienische Regierung in diesem Monat ihrenHaushaltsplan vorstelle. Sparwille sei nicht zu erkennen, stattdessenstünden höhere Ausgaben und Steuersenkungen auf der Agenda, soWiechmann. Nicht alle Länder wollten sich so verhalten wieDeutschland.Das habe auch politische Folgen: Die Südeuropäer wählten verstärktAnti-Euro-Parteien, weil sie sich nicht länger von deutscherSparmentalität gängeln lassen wollen. In den Gläubigerländernpassiere dasselbe, weil sie nicht dauerhaft das Dolce Vita derSüdeuropäer finanzieren wollten. Deshalb stehe der Euro in seinemdritten Jahrzehnt am Scheideweg: "Entweder gleichen sich dieMentalitäten an oder der Euro scheitert."Die Folgen wären weitreichend. Allein in Deutschland hätten dieSüdeuropäer rund eine Billion Euro Schulden. "Ein Ausfall,beispielsweise durch einen Euro-Austritt Italiens, würde Banken undStaatskasse gleichermaßen überfordern", so Wiechmann. "Banksparer undLebensversicherungskunden wären ebenso die Verlierer wie Rentner undSteuerzahler."Und der Ausweg? Sicherheit finde sich ausgerechnet da, wo deutscheSparer es kaum vermuteten: in Aktien. Wer sich an erstklassigeninternationalen Unternehmen beteilige, setze auf Sachwerte. DenFirmen sei es auch egal, in welcher Währung ihre Produkte bezahltwerden - und zwar auf der ganzen Welt. Wiechmann betont: "Eine breiteStreuung in internationale Qualitätsaktien ist der beste Schutz gegenein drohendes Scheitern des Euro."Pressekontakt:Nils PetersenFondsmanagerTel: +49 4821 6793-36Fax: +49 4821 6793-19E-Mail: petersen@iac.deDruckfähige Bilder finden Sie unter:www.iac.de/aktienclub/main/index.php?id=fotosAnmeldung zu unserem monatlichen Newsletter unter:www.iac.de/newsletter_otsOriginal-Content von: Itzehoer Aktien Club GbR, übermittelt durch news aktuell