Euro mit Rebound?

Von wegen Parität: Obwohl es fast so aussah, als herrsche ein weitgehender Konsens der Analysten in Bezug darauf, dass es beim Währungspaar Euro in Dollar (EUR/USD) nun bald die Parität geben wird, sieht es gerade so aus, als ob der Euro im Gegenteil eine Erholung gestartet hat.

Jetzt kostenlos für Börse am Mittag anmelden!