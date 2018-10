Euro NCAP lobt neuen Ford Focus für fortschrittliche Fahrer-Assistenzsysteme (FOTO)

Köln (ots) -- Neu ins Leben gerufenen Informationsveranstaltung zum ThemaFahrer-Assistenzsysteme- Besonders hervorgehoben wurde der Ford Intelligent Drive Assist- ein teilautomatisiertes Fahrer-Assistenzpaket, bestehend auseiner intelligenten Geschwindigkeitsregelanlage (adaptiv) mitVerkehrsschilderkennung, einem Stau-Assistenten mit Stop &Go-Funktion sowie einem Fahrspur-Piloten- Erst im Juli hat der neue Ford Focus beim unabhängigen EuroNCAP-Crashtest die Höchstbewertung von fünf Sternen erhaltenDie Euro NCAP-Organisation hat heute im Rahmen einer neu ins Lebengerufenen Informationsveranstaltung zum Thema Fahrer-Assistenzsystemedie Assistenz-Systeme des neuen Ford Focus* ausdrücklich gelobt.Michiel van Ratingen, Generalsekretär der Euro NCAP-Organisation,sagte bei der Veranstaltung, die im oberbayerischen Penzing(Landkreis Landsberg am Lech) stattgefunden hat: "Der Ford Focus hatein umfassendes Paket an Fahrer-Assistenzsystemen, die die Sicherheiterhöhen und gleichzeitig dafür sorgen, dass der Fahrer wachsam bleibtund je nach Fahrsituation bereit ist, im Bedarfsfall geeigneteMaßnahmen zu ergreifen".Für die vom ADAC zusammen mit Euro NCAP organsierte Veranstaltungwar der neue Ford Focus ausgewählt worden, weil er mehrFahrer-Assistenzsysteme bietet als jede europäische Ford-Baureihezuvor. Diese hochmodernen Technologien dienen in erster Linie dazu,Unfälle vermeiden zu helfen oder die Unfallschwere zumindest zuverringern. Darüber hinaus geht es bei diesen Systemen aber auch umAspekte wie Fahren und Parken. Ford fasst die Assistenz-Technologienunter dem neuen globalen Oberbegriff "Ford Co-Pilot360" zusammen.Besonders hervorgehoben wurde nun der Ford Intelligent DriveAssist, also ein teilautomatisiertes Fahrer-Assistenzpaket, bestehendaus einer intelligenten Geschwindigkeitsregelanlage (adaptiv) mitVerkehrsschilderkennung, einem Stau-Assistenten mit Stop &Go-Funktion sowie einem Fahrspur-Piloten. Ford bietet den IntelligentDrive Assist auf Wunsch für den neuen Ford Focus in Kombination mitdem 8-Gang-Automatikgetriebe an.- Die intelligente Geschwindigkeitsregelanlage ACC, adaptiv, mitVerkehrsschild-Erkennung erlaubt es dem Fahrer, eine gewünschteReisegeschwindigkeit vorzugeben und das Tempo anschließendkonstant zu halten. Das System stellt darüber hinaus einenvorher vom Fahrer gewählten Abstand zu vorausfahrendenFahrzeugen sicher. Neu ist, dass die intelligenteGeschwindigkeitsregelanlage auch Daten aus demVerkehrsschild-Erkennungssystem (und damit auch Anzeigen vonSchilderbrücken) verarbeitet und die Höchstgeschwindigkeit somitautomatisch anpasst.- Für zusätzlichen Komfort sorgt der Stau-Assistent mit Stop &Go-Funktion: Reduziert das vorausfahrende Auto seineGeschwindigkeit bis zum Stillstand - etwa im Stau -, bremst daseigene Fahrzeug selbstständig ab und fährt bei einem kurzenStopp automatisch wieder an, sobald sich der Vorausfahrende inBewegung setzt. Bei längerem Stillstand initiiert der Fahrer dasWiederanfahren durch einen sanften Druck auf das Gaspedal oderdurch einen Lenkradschalter.- Der Fahrspur-Pilot scannt mit Hilfe einer Kamera dieFahrbahnmarkierungen und hilft dem Fahrer bei aktiviertem ACCmittels sanften, aber gut wahrnehmbaren Lenkkräften dabei, dasAuto in der Mitte der eigenen Spur zu halten. Darüber hinauswird die Kamera von einem Radar-Sensor unterstützt, der dasvorausfahrende Fahrzeug überwacht und damit das eigene Auto nochbesser in der Spur hält. Die Hände behält der Fahrer dabei amLenkrad und hat zu jeder Zeit die volle Kontrolle."Die zentrale Herausforderung besteht darin, Systeme zuentwickeln, die den Fahrer über alle Situationen informieren und ihmzugleich ein effektives Reagieren ermöglichen. Der neue Ford Focusverfügt sozusagen über einen elektronischen Co-Piloten, der denAutofahrer wirksam entlastet, ihn aber niemals dazu ermutigt, seineAufmerksamkeit vom Verkehrsgeschehen abzuwenden", sagte ThomasLukaszewicz, Manager, Automated Driving, Ford of Europe, in Penzing.Zu den Tests, die im Rahmen der ADAC-/Euro NCAP-Veranstaltung inPenzing realisiert worden waren, gehörte auch die Bewertung derFahrzeug-Reaktionen bei Annäherung an langsamer fahrende, stationäreund bremsende Fahrzeuge sowie Reaktionen auf Fahrzeuge, die zumVerkehrsgeschehen hinzustoßen. Es ging darüber hinaus umLenkunterstützung und Spurkorrektur, wenn ein Hindernis auf derStraße umfahren wird sowie um Assistenz beim Fahren durch eineS-Kurve. Es wurde festgestellt, dass der neue Ford Focus eineausgewogene Balance zwischen der Unterstützung beim Fahren und demGefühl von Kontrolle über das Fahrzeug bietet.Euro NCAP bewertete auch, wie gut die Betriebsanleitung des neuenFord Focus die Systeme und deren Anwendung erklärt und ob Systemeeinfach aktiviert werden können. Fazit: DieFahrerassistenz-Technologien seien intuitiv zu bedienen.Euro NCAP-Crashtest: 5-Sterne-Höchstbewertung für den neuen FordFocusIm Juli dieses Jahres hatte der neue Ford Focus beim unabhängigenEuro NCAP-Crashtest die Höchstbewertung von fünf Sternen erhalten.Euro NCAP vergab für die Sicherheitssysteme ein sehr gutes 75Prozent-Rating. Für den Insassenschutz von Erwachsenen (85 Prozent)und Kindern (87 Prozent) sowie für den Fußgängerschutz (72 Prozent)verlieh die Organisation ebenfalls Bestbewertungen. Damit ist derneue Ford Focus eine der ersten Baureihen, die gemäß den neuen,weiter verschärften Euro NCAP-Kriterien getestet wurden, und mit derHöchstbewertung ausgezeichnet wurden. Euro NCAP hatte damals eine5-türige Ford Focus-Limousine mit dem1,0-Liter-EcoBoost-Dreizylinder-Benzinmotor in der Basis-Ausstattung"Trend" getestet.Die hervorragende Euro NCAP-Bewertung des neuen Ford Focus istnicht zuletzt ein Ergebnis der C2-Architektur. Diese komplett neuentwickelte Plattform zeichnet sich unter anderem durch einLastaufnahmevermögen aus, das im Vergleich zur FordFocus-Vorgängergeneration um 40 Prozent verbessert wurde. Hinzu kommteine Karosseriestruktur, die zu 33 Prozent aus ultrahochfestenBoron-Stählen besteht.In Deutschland ist der neue Ford Focus als 5-Türer und als Turnierbestellbar, und zwar jeweils in sechs Ausstattungslinien: Trend, Cool& Connect, Titanium, ST-Line, Vignale sowie als Crossover-Variantemit dem Namen Active (Auslieferung dieses Modells erfolgt ab 2019).* Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Focus**: 7,3 - 3,8(innerorts), 5,2 - 3,3 (außerorts), 6,2 - 3,5 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 138 - 91 g/km. CO2-Effizienzklassen: C -A+.** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren (§ 2 Nrm. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltendenFassung) ermittelt.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen undleichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle TestProcedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahrenzur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissoien,typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird das WLTP den neueneuropäischen Fahrzyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren,ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind dienach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- undCO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZgemessenen.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug undsind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.