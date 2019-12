Euro NCAP: Fünf-Sterne-Maximal-Ergebnis für den neuen Ford Kuga (FOTO)

Köln (ots) -- Dritte Generation des beliebten SUV-Modells erzieltMaximal-Punktzahl bei den Seiten-Aufpralltests; auch beim Schutzvon Erwachsenen, Kindern und Fußgängern top- Hochmoderne Assistenzsysteme verhindern Unfälle oder mindern ihreFolgen- Neuer Ford Kuga auch mit Mild-Hybrid-, Voll-Hybrid- undPlug-in-HybridantriebTop-Resultat für den neuen Kuga*: Der europäische SUV-Bestseller von Ford hat imunabhängigen Referenz-Crashtest Euro NCAP (European New Car AssessmentProgramme) mit fünf Sternen das bestmögliche Ergebnis erreicht und damit seinvorbildliches Sicherheitsniveau nachdrücklich unter Beweis gestellt. Mit 92Prozent der maximal erreichbaren Punktzahl erzielte der neue Ford Kuga speziellin Bezug auf den Schutz von Erwachsenen ein Spitzenergebnis. BeimSeiten-Aufprall gegen ein verformbares Objekt mit 50 km/h sowie beim nochmalsanspruchsvolleren seitlichen Pfahl-Aufprall mit 32 km/h hat der Kuga jeweils dievolle Punktzahl eingefahren. Auch beim Insassenschutz von Kindern und gegenüberungeschützten Verkehrsteilnehmern wie zum Beispiel Fußgängern zählt das neueModell, das bereits bestellbar ist, mit 86 und 82 Prozent zu den derzeit bestenTestprobanden.Das Euro NCAP-Ergebnis bezieht sich auf den Kuga mit Benziner- undDieselmotorisierungen. Ford wird das neue Modell darüber hinaus auch alsMild-Hybrid- (48 Volt), Voll-Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Varianten auf den Marktbringen.Sein sehr gutes Abschneiden verdankt die dritte Kuga-Generation insbesondere derneuen C2-Architektur, auf der auch der aktuelle Ford Focus sowie der neue Pumabasieren. Mit ihrer intelligent konstruierten Grundstruktur, dem großflächigenEinsatz von hochfesten Stählen sowie der gezielten Anwendung ultrahochfester3D-Stähle zum Beispiel für die A-Säulen und die Dachlinien wartet sie mit einernochmals rigideren Sicherheitszelle für die Passagiere auf. Zugleich liefert diehochmoderne Plattform die Grundlage für ein umfassendes Angebot anFahrer-Assistenzsystemen. Sie helfen, Unfälle zu vermeiden beziehungsweise ihreFolgen zu mindern. Hierzu zählen zum Beispiel- der serienmäßige Pre-Collision-Assist mit Fußgänger- undFahrradfahrer-Erkennung. Das System warnt auch beim Abbiegen vor einemZusammenstoß mit entgegenkommendem Verkehr. Bleibt eine adäquate Reaktion desFahrers aus, aktiviert das System mit voller Kraft die Bremsen- der Ausweich-Assistent. Er dient als aktive Lenkunterstützung, um im Falleeines Ausweichmanövers den Ausweichvorgang sicher umzusetzen. Der Fahrer gibtden Lenkimpuls für das Ausweichen nach links oder rechts. Das System erkenntdiesen Impuls und berechnet in Sekundenbruchteilen die zusätzlicheLenkunterstützung für das Ausweichmanöver. Ist der Pre-Collision-Assist bereitsaktiviert und ein Bremsvorgang eingeleitet worden, werden die Bremsen gelöst, umdie vollen Lenkkräfte zur Verfügung zu stellen- der Post-Collision-Assist. Er leitet nach einer schweren Kollision, bei derzum Beispiel Airbags ausgelöst wurden, automatisch den weiteren Bremsvorgangein. So verringert er nach einer Kollision die Gefahr oder die Schwere einesweiteren Aufpralls und schützt vor weiteren Verletzungen oder Beschädigungen- die intelligente Geschwindigkeitsregelanlage (adaptiv) mitVerkehrsschilderkennung. Dieses Systemt erlaubt es dem Fahrer, eine gewünschteReisegeschwindigkeit auszuwählen und das Tempo anschließend konstant zu halten.Das System hält darüber hinaus einen vorher vom Fahrer gewählten Abstand zuvorausfahrenden Fahrzeugen. Zusätzlich verarbeitet die intelligenteGeschwindigkeitsregelanlage auch Daten aus dem Verkehrsschild-Erkennungssystemund passt die Höchstgeschwindigkeit durch selbstständiges Beschleunigen undBremsen automatisch an- der Toter-Winkel-Assistent. Er erkennt, wenn sich ein anderes Kraftfahrzeug imtoten Winkel des eigenen Autos befindet und weist den Fahrer mittels einerWarnleuchte im jeweiligen Außenspiegel darauf hin. Das Assistenzsystem CrossTraffic Alert mit Notbremsfunktion ist zusätzlich aktiv, sobald das Fahrzeugrückwärts fährt oder rollt, beispielsweise beim Ausparken. Wenn das System einsich näherndes Auto erfasst hat, warnt es den Kuga-Fahrer erst mit akustischenSignalen. Sollte der Fahrer auf diese Signale nicht reagieren und eine Kollisiondrohen, kann das System automatisch eine Bremsung auslösen. Das System wirddeaktiviert, sobald der Fahrer den Rückwärtsgang verlässt- die Falschfahrer-Warnfunktion. Sie greift auf Informationen der Frontkamerasowie des Navigationssystems zu und warnt den Fahrer durch optische undakustische Signale, falls dieser in falscher Richtung auf eine Autobahn oderSchnellstraße auffahren will.Erst vor einem Monat hat auch der neue Ford Explorer* mit Plug-in-Hybrid-Antrieb(PHEV) den Euro NCAP-Sicherheitstest mit der Maximalbewertung von fünf Sternenbestanden. Damit ist der moderne Siebensitzer das erste elektrifizierte Modellder Marke Ford, das dieses Ergebnis nach den 2018 eingeführten, nochmalsstrengeren Euro NCAP-Kriterien erfüllt.* Kraftstoffverbrauch des Ford Kuga in l/100 km: 5,9 - 1,2(kombiniert); CO2-Emissionen 133 - 26 g/km (kombiniert).CO2-Effizienzklasse: B - A+.* Kraftstoffverbrauch des Ford Explorer Plug-in-Hybrid in l/100 km:2,9 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 66 g/km**.CO2-Effizienzklasse: A+.** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltendenFassung) ermittelt.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (WorldHarmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischerenPrüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen,typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischenFahrzyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nachdem NEFZ gemessenen.Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhand des neuenWLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken zurückgerechnet. Bittebeachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem1.September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlageherangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgabenandere Werte als die hier angegebenen gelten.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nichtBestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen denverschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und dieCO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzungdes Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten undanderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmunghauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommenwerden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlicherhältlich ist. 