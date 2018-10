Euro-Finanzminister beraten über Reform des Euro-Rettungsschirms ESM

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Zum Schutz vor künftigen Finanzkrisen beraten die Euro-Finanzminister am Montag (15.00 Uhr) in Luxemburg über den Ausbau des Euro-Rettungsschirms ESM.



Der ESM kann bislang vor allem pleitebedrohten Staaten mit Krediten beispringen. Im Gegenzug müssen die Länder Reform- und Sparprogramme umsetzen. Die Ressortchefs diskutieren nun unter anderem darüber, wie der ESM nicht erst in höchster Not helfen, sondern bereits bei der Krisenprävention besser eingesetzt werden könnte. Entscheidungen sind beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Dezember angepeilt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) wurde zu dem Treffen nicht erwartet, er sollte vertreten werden.

Italiens jüngst vorgestellte Haushaltsziele stehen offiziell nicht auf der Agenda der Eurogruppe. Es sei aber zu erwarten, dass Finanzminister Giovanni Tria zu den Plänen der Regierungskoalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega befragt werde, hieß es vorab aus EU-Kreisen.

Die Regierung in Rom hatte zuvor verkündet, 2019 deutlich mehr Geld auszugeben und dafür eine höhere Neuverschuldung in Kauf zu nehmen. Das Defizit solle sich nun auf 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung belaufen. Die Vorgängerregierung hatte 0,8 Prozent angepeilt.

Italien weist eine Gesamtverschuldung von mehr als 130 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf. Nach den sogenannten Maastricht-Kriterien sind eigentlich nur 60 Prozent erlaubt. Italien hatte sich daher im Kreis der EU-Staaten dazu verpflichtet, weitere Vorgaben zu erfüllen, um seinen Schuldenberg langfristig abzubauen. Aus Brüssel gab es daher bereits mahnende Stimmen.

Rom muss seinen vollständigen Haushaltsentwurf bis 15. Oktober an die EU-Kommission senden. Diese muss ihn dann im Detail prüfen./asa/DP/jha