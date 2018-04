Euro-Finanzminister beraten über Griechenland - Scholz erstmals dabei

SOFIA (dpa-AFX) - Die Euro-Finanzminister beraten an diesem Freitag (9 Uhr) in Sofia über das milliardenschwere griechische Hilfsprogramm.



Dabei dürfte auch die Zeit nach Ende der Unterstützungskredite für das Land in den Mittelpunkt rücken. Griechenland stehen bis August Gelder von bis zu 86 Milliarden Euro zur Verfügung. Dafür muss das Land jeweils weitreichende Spar- und Reformschritte umsetzen.

Es ist allerdings absehbar, dass Athen nicht die ganze Summe in Anspruch nehmen wird. Nach Ende des Programms soll das nach wie vor hoch verschuldete Land sich wieder selbst über die Finanzmärkte finanzieren können. Für Bundesfinanzminister Olaf Scholz dürfte es der erste Auftritt im Kreis der Euro-Kollegen werden.

Am Nachmittag beraten zudem sämtliche EU-Finanzminister über die wirtschaftliche Angleichung in Europa. Auch die umstrittene Errichtung eines Sicherungssystems für Bankguthaben könnte am Rande zur Sprache kommen. Bei dem informellen Treffen werden jedoch keine Entscheidungen erwartet./asa/DP/zb