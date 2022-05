Euro: Der Euro behauptet sich!

Der Euro hat sich am Montag gegenüber den wichtigsten europäischen Währungen behauptet, nachdem die Inflation in Deutschland im Mai ein Rekordhoch erreicht hatte, was die Hoffnung auf eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank im Juli stärkte. Deutsche Verbraucherinflation auf höchsten Stand seit fast einem halben Jahrhundert Vorläufige Zahlen von Destatis zeigten, dass sich die deutsche Verbraucherinflation im Mai schneller als… Hier weiterlesen