Eureka ist Vorreiter bei der Umgestaltung der Haushaltsreinigung

Detroit (ots/PRNewswire) - - Die jahrhundertealte Staubsaugermarke setzt auf eine GlobalisierungsstrategieEureka (https://www.amazon.de/dp/B096FP2DKT?ref=myi_title_dp) (https://www.amazon.de/dp/B096FP2DKT?ref=myi_title_dp), eine Staubsaugermarke, die 1909 in Detroit, Michigan, gegründet wurde, kündigte den Start einer Globalisierungsoffensive an, indem sie ihre Marketingbemühungen weltweit ausweitet. Das Ziel ist es, die Erfahrung der Reinigung des eigenen Heims zu verändern.Eureka genießt seit mehr als 100 Jahren einen ausgezeichneten Ruf, und die Marke hat insgesamt einen Anteil von über 20 Prozent am Haushaltsreinigungsmarkt und bedient weltweit über hundert Millionen Familien.Eureka hat sich darauf konzentriert, seine Fähigkeiten in der Forschung und Entwicklung neuer Produkte zu verbessern und gleichzeitig die Vertriebskanäle auf allen Märkten zu erweitern. Als professionelle Reinigungsmarke hat Eureka seine Produkte kontinuierlich verbessert und ein komplettes Angebot in fünf Hauptkategorien aufgebaut: Stabstaubsauger, Bodenstaubsauger, Standstaubsauger, Kanisterstaubsauger, Roboterstaubsauger.Ein Schlüsselfaktor für den Erfolg von Eureka ist die Entschlossenheit des Unternehmens, sich bei seinen Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen von den Rückmeldungen der Nutzer leiten zu lassen. Das Ergebnis ist eine kontinuierliche Verbesserung des Reinigungserlebnisses für die Verbraucher durch die fortlaufende Entwicklung neuer und innovativer Produkte, die für die Verwendung in verschiedenen Ländern und Märkten geeignet und in zahlreichen Haushaltssituationen einsetzbar sind.Eureka hat weltweit mehr als acht F&E- und Designzentren eingerichtet und über 400 Patente für seine Produkte erhalten. Das Industriedesign-Team der Marke hat im vergangenen Jahr eine Reihe von internationalen Patenten und maßgeblichen Auszeichnungen erhalten, darunter die IF-, Red Dot- und IDEA-Preise. Vor allem der Stabstaubsauger Eureka Stylus wurde von der US-amerikanischen Zeitschrift Good Housekeeping zum "wertvollsten Stabstaubsauger des Jahres 2020" gekürt.Eureka führt seine starken Forschungs- und Entwicklungskapazitäten auf seine leistungsstarke Hardwareunterstützung zurück. Gestützt auf eine intelligente, schlanke Fabrik und ein intelligentes Qualitätsprüfungszentrum hat die Marke Kompetenzen in der Forschung und Entwicklung von Tiefenreinigungstechnologien sowie in der intelligenten und schlanken Produktion aufgebaut, die es dem Unternehmen ermöglichen, in den vergangenen 100 Jahren kontinuierlich die Führung bei der Entwicklung von Spitzentechnologien zu übernehmen und ein hohes Qualitätsniveau zu halten.Mit der festen Entschlossenheit, technologische Innovationen voranzutreiben und bei der Entwicklung neuer Produkte eine Vorreiterrolle einzunehmen, in Verbindung mit der fortschreitenden globalen Expansion, strebt Eureka danach, den Verbrauchern auf der ganzen Welt ein besseres und komfortableres Reinigungserlebnis zu bieten.