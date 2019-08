EureLiebeIstSicher: ESET offiziell als neuer Sponsor von Borussia Dortmund vorgestellt (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Jena (ots) -Der Rahmen hätte nicht imposanter sein können. Kurz vor Anpfiffder Partie Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg erfolgte vorausverkauftem Haus die feierliche Übergabe des Sponsoringtrikots anESET-Mitgründer Anton Zajac und Country Manager Holger Suhl.Hans-Joachim-Watzke (CEO Borussia Dortmund) und Carsten Cramer(Geschäftsführer Borussia Dortmund) hießen die neuen Sponsorenherzlich Willkommen. Der Saisonstart der Schwarzgelben bildete auchden Auftakt für die erste Fan-Aktion. Mehr als 1.500 Fußballfansbeider Clubs nutzten begeistert die Möglichkeit des kostenlosenTransports zum Stadion mit ESET-Fahrradrikschas.Verstärkung für die IT-Abwehr des BVBsKaum zu übersehen war an diesem Tag das Engagement des neuenChampion Partners:Neben der Übergabe des Sponsoring-Trikots auf dem heiligenBVB-Rasen konnten die mehr als 81.000 Stadionbesucher imausverkauften SIGNA IDUNA PARK das eigens für den Saisonstartproduzierte ESET-BVB-Video auf den Stadionmonitoren verfolgen. In denHauptrollen des Spots waren u.a. die BVB-Spieler Nico Schulz undMarwin Hitz zu sehen - die sich mit einem Augenzwinkern erstaunt überden Neuzugang der BVB-Abwehr zeigten. Das Video ist hier verfügbar:https://www.youtube.com/watch?v=HkL9gu_1QOcESET in der BVB-Familie: Übergabe des Sponsoring Trikots am erstenBundesliga-Spieltag"Ich freue mich sehr für Borussia Dortmund und ESET. Es war eintolles Highlight den Saisonstart live im wunderschönen Stadionerleben zu dürfen", freut sich Anton Zajac, Mitgründer undVorstandsmitglied bei ESET. "Den Heimsieg zu feiern und gleichzeitigdie Chance zu haben, das Sponsoring mit einer Trikotübergabe vor über80.000 begeisterten Fans offiziell bekannt zu geben, ist einTraumstart für ESET und den BVB!"Große und kleine Zuschauer zeigten sich begeistertMit der ersten gelungenen Fan-Aktion hat das slowakischeIT-Sicherheitsunternehmen eine positive Visitenkarte hinterlassen.Mehr als 1.500 Stadionbesucher wurden vom Dortmunder Hauptbahnhof vorSpielbeginn per ESET-Fahrradrikschas kostenlos und völlig CO2-freizum SIGNAL IDUNA PARK transportiert.Mehr Informationen zur Partnerschaft und tolle Aktionen für großewie kleine Fußball-Fans gibt es auf: http://www.eset.de/bvbPressekontakt:ESET Deutschland GmbHMichael KlattePR Manager DACH+49 (0)3641 3114-257Michael.klatte@eset.deChristian LuegPR Manager DACH+49 (0)3641 3114-269christian.lueg@eset.deThorsten UrbanskiHead of Communication & PR DACH+49 (0)3641 3114-261thorsten.urbanski@eset.deFolgen Sie ESET:http://www.ESET.deESET Deutschland GmbH, Spitzweidenweg 32, 07743 Jena, DeutschlandOriginal-Content von: ESET Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell