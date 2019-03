Eurasische Wirtschaftskommission unterstützt Chrysotilasbest

Finanztrends Video zu



Moskau (ots/PRNewswire) - - Die International Alliance of TradeUnion Organizations "Chrysotil" unterstützt die Entscheidung desVorstands der Eurasischen Wirtschaftskommission, denAufsichtsbehörden der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) zuempfehlen, dass deren Mitgliedstaaten (die EAWU umfasst Armenien,Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan und Russland) eine einheitlichePosition zum internationalen Handel und der Verwendung vonChrysotilasbest entwickeln.Das von der Kommission verabschiedete Dokument schlägt vor(https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01421015/clcr_07022019_5),"eine koordinierte Position der Mitgliedstaaten in der Frage desinternationalen Handels mit Chrysotilasbest anzunehmen, um diese dannin den Sitzungen der Konferenz der Vertragsparteien des RotterdamerÜbereinkommens vorzustellen", und der Kommission darüber hinauskünftige wissenschaftliche Studien zu den Auswirkungen vonChrysotilasbest auf die menschliche Gesundheit, eine Liste derimportierenden Länder sowie Bestimmungen zur Verwendung von Asbestbereitzustellen.Das Erscheinungsbild des Dokuments ist kein Zufall. In diesemFrühjahr findet die reguläre Konferenz der Vertragsparteien desRotterdamer Übereinkommens statt. Im Rahmen dieser Vereinbarungwerden Regeln für den Einsatz von und den Handel mit gefährlichenChemikalien und Pestiziden festgelegt.Seit mehr als 20 Jahren hatten Delegierte aus Regionen wie unteranderem Australien und einigen EU-Ländern versucht, Chrysotilasbestin die Liste der verbotenen Substanzen aufzunehmen, und dabeiunbestätigte Fakten verwendet: Es gibt keine überzeugenden Argumentezugunsten der Begrenzung des Minerals, dessen Einsatz überall auf derWelt weit verbreitet ist.Eine Reihe von internationalen Studien zeigt, dass Chrysotilasbestbei kontrollierter Nutzung sicher ist. Vertreter der internationalenForschungsinstitute und unabhängiger Expertenkommissionen habenwiederholt bestätigt, dass Chrysotil keine inakzeptablen Risiken fürdie menschliche Gesundheit darstellt. So erklärte (https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/gdwq2v1/en/index1.html) zumBeispiel die zweite Ausgabe der Richtlinien zur Trinkwasserqualitätder Weltgesundheitsorganisation: "Aktuelle epidemiologische Studienstützen nicht die Hypothese, dass das Eindringen von Asbest in dasTrinkwasser das Krebsrisiko erhöht."Die Autoren einer Studie, die in der Zeitschrift InhalationToxicology von Taylor und Francis veröffentlicht wurde (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08958378.2018.1435756?journalCode=iiht20&), kamen zu ähnlichen Schlussfolgerungen. In derwissenschaftlichen Gemeinschaft besteht kein Zweifel daran, dassChrysotil bei kontrolliertem Einsatz sicher ist. Dennoch versuchenVertreter einiger Länder weiterhin, ein Verbot von Chrysotil zuerzwingen.Die Position des EAWU-Vorstands fasst (http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/05-02-2019-1.aspx) die oben erwähntenStreitfälle zusammen: "Laut der Expertengemeinschaft der EurasischenWirtschaftsunion basiert die Initiative von Vertretern der EU zumVerbot von Chrysotil auf den Ergebnissen einer Bewertung desEinsatzes von Amphibolasbest (eine verbotene Gruppe), welcheentsprechend illegal ist."Logo - https://mma.prnewswire.com/media/678828/International_Alliance_of_Trade_Union_Organizations_Chrysotile_Logo.jpgPressekontakt:Dennis Nikitin+7-(903)-178-06-86Original-Content von: The Chrysotile Institute, übermittelt durch news aktuell