Eurailpress Career Boost - Neuer Career Pitch stellt Bewerber in den Fokus (FOTO)

Berlin (ots) -- In 90 Sekunden - auf der InnoTrans zum Traumjob- Interaktive Angebote für Branchennachwuchs- Premiere des InnoTrans CampusUnter dem Slogan Your.Future. präsentiert der InnoTrans Campus in Halle 21ezahlreiche informative und interaktive Angebote für Studierende und YoungProfessionals, die in der Mobilitätsbranche Fuß fassen wollen. Ziel des neuenCareer-Konzepts ist es, den jungen Talenten eine Plattform zu bieten, um sichmit Start-ups, internationalen Unternehmen und anderen Entscheidern derMobilität zu vernetzen und auszutauschen.Ein besonderes Highlight des neu entworfenen Nachwuchsprogramms ist derEurailpress Career Boost. Dieser findet am Mittwoch, 23. September, von 14-16Uhr auf der Talent Stage im RecruitingLAB statt. Das neue Recruiting-Format,welches in Partnerschaft mit dem Fachmagazin Eurailpress veranstaltet wird,bietet je fünf Bewerbern aus fünf Kategorien (Technische Berufe, Ingenieure,IT-Experten, betriebliche Berufe und kaufmännische Berufe) die Chance, sich in90 Sekunden potentiellen Arbeitgebern vorzustellen. Diese erhalten nach demPitch die Gelegenheit, drei Fragen an den jeweiligen Bewerber zu richten."Mit dem neuartigen Eurailpress Career Boost habt ihr erstmals die Chance, euchselbst in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken und euch proaktiv der Branchezu präsentieren; das hat es so noch nicht gegeben. Fallt auf und nutzt dieChance auf dem InnoTrans Campus, die Recruiter der Mobilitätsbranche von euch zuüberzeugen", sagt Kerstin Schulz, Direktorin der InnoTrans.Manuel Bosch, Verlagsleiter DVV Media Group, ergänzt: "Der Eurailpress CareerBoost dreht das Spiel um: Nicht Firmen präsentieren ihre Jobangebote, sondernjunge Talente präsentieren sich den Firmen. So machen wir den Nachwuchs für dieBahnbranche sichtbar!"Ab März bewerben und im September pitchenVom 1. März bis zum 31. Juli 2020 besteht die Möglichkeit, sich aufwww.eurailpress.de/careerboost für die Teilnahme am Eurailpress Career Boost zubewerben. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist werden die Bewerbungen durch eineEurailpress-interne Jury gesichtet und aus den Bewerbungen fünf Kandidaten jeBerufskategorie ausgewählt. Die 25 ausgewählten Bewerber erhalten bis EndeAugust eine Zusage und eine offizielle Einladung zur InnoTrans nach Berlin. Am23.09. präsentieren sie sich dann auf der Talent Stage.Keine gesonderte Bewerbung für UnternehmenTalent Scouts der Unternehmen, die auf der Suche nach geeignetem Nachwuchs sind,müssen sich nicht gesondert für den Eurailpress Career Boost anmelden. Siekönnen nach den Pitches am 23.09. die Bewerber direkt im RecruitingLAB auf demInnoTrans Campus in Halle 21e ansprechen.Aktuelle Informationen über die InnoTrans sind außerdem auf Twitter und auf derInnoTrans LinkedIn Seite erhältlich.Über die InnoTransDie InnoTrans ist die internationale Leitmesse für Verkehrstechnik, die allezwei Jahre in Berlin stattfindet. 153.421 Fachbesucher aus 149 Länderninformierten sich auf der jüngsten Veranstaltung bei 3.062 Ausstellern aus 61Ländern über die Innovationen der globalen Bahnindustrie. Zu den fünfMessesegmenten der InnoTrans zählen Railway Technology, Railway Infrastructuresowie Public Transport, Interiors und Tunnel Construction. Veranstalter derInnoTrans ist die Messe Berlin. Die 13. InnoTrans findet vom 22. bis 25.September 2020 auf dem Berliner Messegelände statt.