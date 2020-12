Vor Euphorie wird gewarnt

Sind die Börsianer zu früh zu optimistisch geworden? Hat sich an den Aktienmärkten eine bedenkliche Euphorie entwickelt? Morningstar, die internationale Analyse- und Ratinggesellschaft, warnt jedenfalls: „Salopp gesagt, liegt die größte Gefahr an den Kapitalmärkten aktuell darin, dass sich Anleger vor lauter Optimismus selbst ein Bein stellen. An der Schwelle zum neuen Jahr zeichnen Kapitalmarktexperten in einem fast beängstigenden Gleichklang ein rosiges ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



