Eunique sucht über Bigo Live den direkten Kontakt zu ihren Fans

Berlin (ots/PRNewswire) - Gerade im letzten Jahr konnten wir uns immer wieder von den vielen Vorteilen des Livestreaming-Formats überzeugen. Von überall auf der Welt können Fans den Performances ihrer Lieblingsartists beiwohnen - und im Idealfall sogar mit ihren Idolen in direkten Kontakt treten. Genau das bietet Bigo Live seinen Nutzer*innen.Der Interaktion zwischen Content-Creator und Usern steht bei Bigo Live im Vordergrund. Die Q&A-Funktion der App ermöglicht den direkten Austausch zwischen Artists und Fans. Ihre Performances können so in einer ganz neuen Dimension stattfinden. Mit dem französischen Rapstar Morsay oder der niederländischen Sängerin I Am Aisha konnte Bigo Live bereits einige internationale Künstler*innen für sich gewinnen. Mit Eunique (Bigo id: euniqueoffiziell) ist nun auch eine der spannendsten Rapperinnen Deutschlands auf Bigo Live aktiv.Am Samstag, den 22. Mai wird die Hamburgerin ab 20 Uhr über Bigo Live ein besonderes Format streamen. Im Rahmen des einstündigen Programms wird sie nicht nur ihre eigene Musik performen, sondern im Anschluss auch ihren Fans die Möglichkeit geben, über die Bigo Live App an einer exklusiven Fragerunde teilzunehmen. Außerdem wird sie sich während des Livestreams zu Themen äußern, die sie besonders beschäftigen.Unter dem Motto "Female Force - Strong Women" spricht sie über Feminismus und die Umstände, die sie auch in ihren Songs wie zuletzt "Lost" (https://rap.de/soundandvideo/188476-eunique-lost/) immer wieder hervorhebt. Als Teil einer Szene, die nach wie vor von Männern dominiert wird, die zum Teil immer wieder mit sexistischen und überholten Vorstellungen von Geschlechterrollen auffallen, weiß sie ganz genau, wovon sie spricht.Neben feministischen Inhalten liegt Eunique ein weiteres Thema am Herzen. Als vehemente Unterstützerin von Black Lives Matter wird sie auch über den Kampf gegen Rassismus sprechen. Nicht erst seit letztem Jahr nutzt sie ihre Stimme immer wieder, um auf Angelegenheiten rund um soziale Gerechtigkeit aufmerksam zu machen. Mit Bigo Live hat sie sich hierfür die passende Plattform ausgesucht. Anlässlich des diesjährigen Black History Month spendete Bigo Live 5000 Dollar an die gemeinnützige Organisation Be Someone (https://blog.bigo.tv/en/bigo-live-honors-black-history-month/). Die Plattform legt Wert auf Diversität und will vielen verschiedenen Communitys einen inklusiven Raum bieten, um den eigenen Content mit der Welt teilen zu können.Um an der Veranstaltung teilzunehmen, könnt ihr die Bigo Live App (http://bigolive.onelink.me/sG8X?pid=region_kol&c=de_eunique&is_retargeting=true) runterladen. Über die Bigo Bar könnt ihr während der Q&A-Fragerunde eure Fragen direkt an Eunique stellen. Mehr Informationen zum Format und der App findet ihr auf der Instagram-Seite von Bigo Live DE (https://www.instagram.com/bigolive.de_official/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1516108/IMG_6362_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1476800/Bigo_Live_Logo.jpgOriginal-Content von: Bigo Live, übermittelt durch news aktuell